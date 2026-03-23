NE INSISTIRAJTE NA DOGOVORIMA Astro savet za ponedeljak, 23. mart: Evo koji su znaci na udaru napetog aspekta između Meseca i Merkura

MESEC danas izlazi iz mirnog, flegmatičnog, strpljivog Bika, znaka svoje egzaltacije, i ulazi u hitre, komunikativne, nestrpljive Blizance, što utiče na opštu atmsferu.

Foto: Profimedia

Pravi harmonične aspekte sa tranzitnim planetama, ali i jedan napet, kvadrat sa Merkurom koji upravlja Blizancima, zbog čega će emocije biti u sukobu sa razumom i logikom. Biće više sukoba mišljenja, nervoze, tenzije, problema u saobraćaju, sa dokumentacijom, kolegama, saradnicima, a roditeljima sa decom.

Zato danas ne insistirajte na dogovorima, naročito poslovnim, jer može doći do mimoilaženja u načinu razmišljanja, rešavanja problema ili stavovima po pitanju određenih situacija.