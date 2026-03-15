BUDITE DIPLOMATIČNI Astro savet za nedelju, 15. mart: Konjunkcija Marsa i retrogradnog Merkura donosi svađe i eksplozivne reakcije
MARS, planeta akcije i sukoba, danas pravi konjunkciju sa retrogradnim Merkurom, planetom komunikacija i intelekta, na desetom stepenu (posao, autoriteti) znaka Riba.
Ovaj izazovan aspekt donosi napetost, impulsivnost, nervozu, konflikte, rasprave, nagle, nepromišljene reakcije i upozorava na probleme u komunikaciji kao i u saobraćaju.
Zato su vaši saveznici danas hladna glava i racionalan način razmišljanja, pokušajte da s više diplomatskog takta pristupate rešavanju problema i osobama u vašem neposrednom okruženju.
