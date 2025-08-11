DANAS SE RAĐAJU GENIJI I UMETNICI Astro savet za utorak, 12. avgust: Sekstil Neptuna i Urana donose originalne ideje i dar za muziku

FANTASTIČAN, stvaralački aspekt, obrazuje se 12. avgusta, između mističnog, senzitivnog Neptuna na prvom stepenu znaka Ovna i nekonvencionalnog, avangardnog Urana na prvom stepenu znaka Blizanaca.

Foto: Shutterstock

Uran je planeta genijalnosti i inovacija, a Neptun mašte, intuicije i duhovnosti.

Njihove pozicije na početnim stepenima pionirskog Ovna i svestranih Blizanaca, donose originalne ideje i podstiču kreativnost, posebno u oblasti muzike. Ovaj suptilan aspekt, takođe je podsticajan za bavljenje astrologijom, dok će osobe rođene danas, s ovim aspektom, imati intuiciju na granici vidovitosti, interesovanje za duhovnost, biće otvorene za nove ideje.

Rođene s ovim aspektom krasi i naglašena saosećajnost, kao i sklonost sanjarenju, imaginaciji i umetničkom izražavanju (sekstil Urana u Biku na Algolu i Neptuna u Devici u horoskopu Džona Lenona).