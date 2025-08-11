Panorama

DANAS SE RAĐAJU GENIJI I UMETNICI Astro savet za utorak, 12. avgust: Sekstil Neptuna i Urana donose originalne ideje i dar za muziku

Marina Jungić Milošević, astrolog

11. 08. 2025. u 19:00

FANTASTIČAN, stvaralački aspekt, obrazuje se 12. avgusta, između mističnog, senzitivnog Neptuna na prvom stepenu znaka Ovna i nekonvencionalnog, avangardnog Urana na prvom stepenu znaka Blizanaca.

ДАНАС СЕ РАЂАЈУ ГЕНИЈИ И УМЕТНИЦИ Астро савет за уторак, 12. август: Секстил Нептуна и Урана доносе оригиналне идеје и дар за музику

Foto: Shutterstock

Uran je planeta genijalnosti i inovacija, a Neptun mašte, intuicije i duhovnosti.

Njihove pozicije na početnim stepenima pionirskog Ovna i svestranih Blizanaca, donose originalne ideje i podstiču kreativnost, posebno u oblasti muzike. Ovaj suptilan aspekt, takođe je podsticajan za bavljenje astrologijom, dok će osobe rođene danas, s ovim aspektom, imati intuiciju na granici vidovitosti, interesovanje za duhovnost, biće otvorene za nove ideje.

Rođene s ovim aspektom krasi i naglašena saosećajnost, kao i sklonost sanjarenju, imaginaciji i umetničkom izražavanju (sekstil Urana u Biku na Algolu i Neptuna u Devici u horoskopu Džona Lenona).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN VRI: Evo šta su delije uradile povodom zločinačke akcije Oluja, a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)