KAD DETE HOĆE DA SMOŽDI LJUBIMCA: Šta je slatka agresija i da li treba da birnete

DA li vaše dete nekada ima potrebu da smoždi kucu, macu ili neku drugu preslatku malu životinju? Mazi je, štipka, češka i onda počne da je steže toliko da se uplašite da će je možda zgnječiti i ubiti?

Foto Shutterstock

Ova pojava je veoma česta, kod dece i odraslih (češće kod prvih) i naziva se slatka agresija. Mada može da deluje zastrašujuće, uglavnom je reč o normalnoj i bezopasnoj pojavi, koja je, zapravo, ljudski odgovor na neodoljivost. Pomaže nam da balansiramo emocije, da bismo mogli da zadržimo kontrolu nad sobom.

Prema istraživanju naučnika sa Univerziteta Jejl, prizor male životinje kod ljudi izaziva mnogo jače emocije nego kad vide odraslu jedinku. Tom prilikom osoba ima navalu snažnih osećanja, zbog kojih ponekad čak i, nesvesno, snažno stiska pesnice i vilicu. Ta osećanja se veoma brzo menjaju te dolazi do ukrštanja dve potpuno suprotne emocije, kao što je slučaj i, recimo, kod plakanja od sreće. Deluje zbunjujuće, kako na onog ko to doživljava, jer želi da naudi nečemu što mu se dopada, tako i na posmatrače.

Naučnici su „slatku agresiju“ objasnili kao dimorfnu ekspresiju emocija, do koje dolazi kada ne možemo da kontrolišemo osećanje koje nas preplavljuje, bez obzira na to što je pozitivno. Zato dolazi do neobičnog procesa emocionalne regulacije – kad naš mozak prepozna da mu je dodir sa nekom preslatkom životinjom, ili katkad i bebom, prouzrokovao pojavu previše intenzivnih emocija, on želi da ih izbalansira negativnim osećanjima, poput agresije. No, dok se god vaše dete svesno zadrži samo na pokušaju da zgnječi ljubimca, budite bez brige, reč je o ekstremno snažnom pokazivanju ljubavi. Međutim, ukoliko ovakvo ponašanje postane suviše često i sve izražajnije kod vašeg deteta, proverite, možda je zbog nečega pod stresom koji ne ume da kanališe na drugi način.