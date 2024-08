KOJE NAMIRNICE KRIJU SO: Slano al‘ se ne vidi

Jubilarni, 30. Nišvil džez festival završen je, a na platou niške Tvrđave nastupili su bečki trio „PRIM“, bugarski Postcard sekstet, Scatter the Atoms that Remain iz Njujorka, rege pevač i basista Brushy one String iz daleke Jamajke (poznat po tome što svira samo na jednoj žici, kao što mu ime i govori), dok su boje naše zemlje branili Konstrakta i niški džez sastav Eyot.