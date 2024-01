POČETAK KAKVOM SE MNOGI NADAJU: 4 znaka kineskog horoskopa koja su na ljubavnom dobitku od starta 2024. godine

Mnogi priželjkuju sreću na poljima poput uspeha, karijere, no, postoje znakovi koji ovu 2024. godinu startuju sa velikim dobitkom na polju ljubavi.

Kineski horoskop nam otkriva koja su to četiri znaka kojima ova godina poklanja partnere kojima su se nadali.



Zec

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Ako je po godištu vaš horoskopski znak Zec u kinseskom Zodijaku, vaša sreća u ljubavi počela je prvim satom nove 2024. godine. Sada je prilika da se fokusirate na svoje "ljubavne bajke", koje ste priželjkivali i stvorite sebi pravi raj sa posebnom osobom.

Ako ste u vezi, vaš odnos sa partnerom će procvetati i postaćete pravi tim. Konačno ćete se osloboditi svojih nesigurnosti, ali i svega onoga što je vašu vezu činilo težom.

Majmun

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Znak Majmuna ove godine, ako su samci, očekuje neočekivano u ljubavnom životu. Ovo se naročito odnosi na naredne nedelje januara. Neki od vas se već upoznaju sa srodnom dušom ili novim prijateljem koji će vas na kraju upoznati sa srodnom dušom. Zato, budite otvoreni i obratite pažnju na znakove. Ne želite da propustite ova "vrata" mogućnosti.

Ako ste u vezi, ohrabrujete se da govorite svoje mišljenje. Verovatno ste se do skoro bojali da svom partneru nešto kažete što vam smeta ili ste prećutali "zarad mira", ali vam horoskop govori da su vaši strahovi uzaludni i da ćete samo popraviti odnos sa partnerom, ukoliko zaista otvoreno popričate sa njim.

Vo

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Volovi na samom početku ove godine čekaju uspomene iz prošlog ljubavnog života. Međutim, ovo smatrajte jednom vrstom testa ili podsetnika na to gde ste bili nekada, a gde ste sada. Koliko god neke ljubavi bile "neprežaljene", ako se pojave ili ih se samo setite, uverićete se da je najispravnija odluka da je ignorišete i da shvatite da je ispravno to što ta jedna osoba nije vaš izabranik/izabranica. Na ovoj listi ste sa razlogom, nemojte da odgurnete pravu osobu zbog postupaka pogrešnih ili zbog idealizovanja nekoga iz prošlosti. Kosmička energija je uz vas i ohrabruje vas u tome!

Ako ste u vezi, vaša sreća u ljubavi je veoma jaka. Usredsredite se na aktivnosti i pronađite izgovore da sa vašom dragom osobom odete na dugo željene destinacije. Što zanimljivije provedete vreme, to će vam se lepše ovo putovanje odraziti na ljubav u budućnosti.

Konj

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Konje "samotnjake" naredne nedelje očekuje pravo ljubavno viteštvo. Vodićete se srcem i bićete hrabri i istrajni u nameri da se skrasite sa osobom, koju već neko vreme posmatrate. No, ako mislite da je to nemoguće, možda vam znači informacija da vaša simpatija zna kako se osećate, a možda je pravo vreme da nekako otvorenije to pokažete i tako ćete dobiti onu pravu informaciju. Verujte svojoj sreći na ovom polju. Neće vas izneveriti.

Ako ste u vezi, imaćete koristi od svojih misli i osećaja ove nedelje u vezi sa vašim partnerstvom do sada. Sreća je tu da vas podrži dok pokušavate da napravite prostor za ovo partnerstvo u vašem životu i sasvim se posvetite svom partneru.

