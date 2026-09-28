ŠTA SVE MOŽETE ZAVRŠITI ONLAJN? Ovo je spisak državnih usluga koje možete završiti elektronskim putem

GRAĐANI i privreda administrativne poslove sve češće mogu da obavljaju bez papira i odlaska na šalter.

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Tokom prethodne decenije uveden je i unapređen niz elektronskih usluga, dok se u narednom periodu najavljuje njihov dalji razvoj uz veću primenu veštačke inteligencije.

Građanima je dostupan veliki broj onlajn usluga.

Građani i privreda u Srbiji danas više od 150 usluga države mogu da koriste elektronski, dok je na Portalu eUprava registrovano više od tri miliona korisnika, izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Na obeležavanju 10 godina rada Saveza za eUpravu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je rekao da se digitalizacija više ne svodi samo na pojedinačne elektronske postupke, već na izgradnju efikasne i povezane uprave koja građanima štedi vreme, a privredi smanjuje administrativno opterećenje.

Rezultate tog rada najbolje potvrđuju sami građani, kojih je danas više od tri miliona registrovano na Portalu eUprava i koji svakodnevno koriste više od 150 elektronskih usluga države, naveo je Jovanović.

U narednom periodu će fokus biti na daljem razvoju elektronskih usluga, primeni veštačke inteligencije u javnoj upravi i pružanju usluga koje će biti još dostupnije i jednostavnije za sve građane Srbije.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović kazala je da je, kada je Savez za eUpravu osnovan, cilj bio da što više procedura pređe u elektronski format. Danas, kako je istakla, građani i privreda očekuju da usluge budu dostupne bez papira i odlaska na šalter, dok je digitalna komunikacija sa državom postala deo svakodnevice.

Među digitalnim uslugama uvedenim ili unapređenim tokom prethodne decenije su centralna evidencija objedinjenih procedura, ukidanje obaveznog pečata, eŠalter, eInspektor, Portal sezonskih radnika, ePlaćanje i Portal za frilensere, kao i sistem eBolovanje.

Sistem eBolovanje omogućava elektronsku razmenu dokumentacije između lekara, poslodavaca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dok se u privredi šire koristi i eSanduče.

Jedna od novijih promena u svakodnevnom kontaktu sa upravom odnosi se i na sistem Plati. Kako se navodi u saopštenju NALED-a, od septembra su svi gradovi i opštine registrovali administratore na tom sistemu, a nova pravila predviđaju da organi sami proveravaju izvršene uplate, umesto da od građana traže papirni dokaz o plaćanju.

Time bi trebalo da bude omogućeno povezivanje evidencije taksi i naknada sa administrativnim postupcima i šira primena elektronskog plaćanja.

Predsednica Saveza za eUpravu Dragana Ilić ocenila je da će narednu fazu digitalne Srbije obeležiti veštačka inteligencija, sajber bezbednost i nove generacije digitalnih usluga.

Savez za eUpravu NALED-a osnovan je 2016. godine sa 20 IKT kompanija, a danas okuplja više od 90 članova i predstavlja najbrojnije stručno radno telo NALED-a. Savez za eUpravu podržan je od strane Vlade Kraljevine Švedske.

(rt.rs)

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