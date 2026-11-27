OSMACI U POSETI: Faramaceutsko-fizioterapeutska škola otvorila vrata za buduće đake
FARMACEUTSKO-fizioterapeutska škola juče popodne je otvorila vrata za svoje buduće đake.
Mali maturanti, ali i njihovi roditelji su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom škole, obrazovnim profilima koje žele da upišu. Kroz neposredan razgovor sa učenicima i profesorima, budući srednjoškolci dobili su značajne informacije o nastavi, praktičnom radu, a dodatno su učvrstili želju da upravo ova škola bude njihov izbor.
U školi postoje četiri obrazovna profila - farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, kozmetički tehničar i trogodišnji maser. Interesovanje malih maturanta za upis je svake godine ogromno, a mesta ima samo za najbolje osnovce.
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