FARMACEUTSKO-fizioterapeutska škola juče popodne je otvorila vrata za svoje buduće đake.

Foto: Farmaceutsko-fizioteraputska škola

Mali maturanti, ali i njihovi roditelji su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom škole, obrazovnim profilima koje žele da upišu. Kroz neposredan razgovor sa učenicima i profesorima, budući srednjoškolci dobili su značajne informacije o nastavi, praktičnom radu, a dodatno su učvrstili želju da upravo ova škola bude njihov izbor.

U školi postoje četiri obrazovna profila - farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, kozmetički tehničar i trogodišnji maser. Interesovanje malih maturanta za upis je svake godine ogromno, a mesta ima samo za najbolje osnovce.