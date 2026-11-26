MATURANTIMA OTKRIVAJU SVET FIZIKE: Otvorena vrata na Fizičkom fakultetu 5. decembra
OTVORENA vrata na Fizičkom fakultetu u Beogradu biće održana u subotu 5. decembra.
Fizički fakultet poziva sve srdnjošpkolce da ga posete, a ovo će biti prilika se upoznaju sa fakultetom, studijskim programima i mogućnostima koje pruža studiranje fizike.
- Očekuju vas zanimljive priče iz sveta fizike, prilika da zavirite u neke od naših laboratorija i da iz prve ruke saznate više o studentskom životu i radu na fakultetu - poručuju iz ove ustanove.
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