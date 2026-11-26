OTVORENA vrata na Fizičkom fakultetu u Beogradu biće održana u subotu 5. decembra.

Fizički fakultet

Fizički fakultet poziva sve srdnjošpkolce da ga posete, a ovo će biti prilika se upoznaju sa fakultetom, studijskim programima i mogućnostima koje pruža studiranje fizike.

- Očekuju vas zanimljive priče iz sveta fizike, prilika da zavirite u neke od naših laboratorija i da iz prve ruke saznate više o studentskom životu i radu na fakultetu - poručuju iz ove ustanove.

