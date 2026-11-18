U Srbiji je za manje od mesec dana sedam škola u šest gradova dobilo svoje Mejkers labove, savremene prostore u kojima učenici mogu da eksperimentišu, istražuju, razvijaju proizvode, pokreću učeničke kompanije i primenjuju naučeno kroz praktičan rad. Novi prostori otvoreni su u dve srednje škole u Nišu, kao i u Paraćinu, Beogradu, Trsteniku, Loznici i Valjevu.

ministarstvo prosvete

Zajednica elektrotehničkih škola Srbije saopštila je da iza svakog od sedam novih Mejkers labova stoje talentovani učenici, posvećeni nastavnici i ideje koje pokazuju da budućnost ne mora da počinje u velikim tehnološkim centrima, već može da nastane i u školskoj učionici.

Među inovativnim rešenjima koje učenici predlažu su pametne naočare, stepenice koje se pretvaraju u rampu za osobe sa invaliditetom, aplikacije za zaštitu životne sredine i inovativna rešenja za budućnost medicine... sve su to projekti iza kojih stoje srednjoškolci iz različitih krajeva Srbije, čije su ideje već pokazale koliko znanja, kreativnosti i inovativnog duha postoji među mladima.

Najnoviji talas otvaranja započeo je u Nišu, gde su istog dana dve škole dobile svoje Mejkers labove.

U Gimnaziji "9. maj" učenici će povezivati sport i informatiku kroz projekte koji uključuju digitalno praćenje fizičkih sposobnosti i sportskih rezultata.

Ovi gimnazijalci već su razvili nagrađivane aplikacije, poput Eko Traga, koja podstiče ekološki odgovorno ponašanje, kao i Arduino robot-automobile.

U Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla", takođe u Nišu, novi Mejkers lab predstavlja nastavak već uspešne tradicije učeničkih inovacija.

Učenici ove škole Aleksa Zdravković i Đorđe Jovanović osvojili su prvo mesto na Galaksija kupu 2025. godine projektom OUTREAĆ, namenjenim unapređenju komunikacije u teško dostupnim područjima, a nagrada je omogućila dodatno opremanje novog prostora. Na otvaranju su predstavljeni i projekti pametne kacige, pametnog vozila i drugih tehničkih rešenja.

U Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Paraćinu već nastaju projekti koji odgovaraju na konkretne izazove svakodnevnog života. Od sistema za navodnjavanje i zaštitu od poplava do stepenica koje mogu da postanu rampa za osobe sa invaliditetom, učenici pokazuju kako se tehnička znanja mogu koristiti za rešavanje stvarnih problema.

Poseban jubilej obeležen je u Četvrtoj gimnaziji u Beogradu, u kojoj je otvoren 50. Mejkers lab u Srbiji.

Ova škola već godinama razvija preduzetnički duh, a njeni učenici su svoje ideje predstavljali i u Briselu.

Među zanimljivim projektima izdvajaju se Circular Smart Plastic, koji istražuje mogućnosti ponovne upotrebe plastike, i Beritage, društvena igra inspirisana kulturnim nasleđem Beograda.

Da talenat ne poznaje geografske granice, potvrđuje i priča iz Gimnazije "Vuk Karadžić" u Trsteniku, gde je učenik ove škole Luka Jovanović predstavljao Srbiju na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Kazahstanu i osvojio posebno priznanje.

Uz informatičke talente, ova škola ima i razvijene preduzetničke timove, kojima će novi Mejkers lab omogućiti da nastave da razvijaju svoje ideje.

U Gimnaziji "Vuk Karadžić" u Loznici učenici planiraju da kroz program Pametna medicina povežu biologiju, tehnologiju, informatiku, ali i filozofiju i etiku.

Učenici ove škole već imaju iskustvo u razvoju sopstvenih proizvoda i učeničkih kompanija, dok su se dve učenice istakle i u međunarodnom projektu ShakthiSAT, posvećenom svemirskim tehnologijama.

Podrška partnera iz privrede Otvaranje sedam Mejkers labova za manje od mesec dana predstalja jedan od najintenzivnijih perioda širenja ove obrazovne inicijative, iza koje stoji Grupa za obrazovanje, koju čine Nordeus fondacija, Dostignuća mladih u Srbiji i Inicijativa "Digitalna Srbija", uz podršku nacionalnih i lokalnih partnera iz privrede.

Niz otvaranja zaokružen je u Valjevskoj gimnaziji, školi sa tradicijom dužom od 150 godina, poznatoj po odličnim rezultatima učenika iz matematike, fizike, programiranja i drugih naučnih disciplina.

Upravo su mladi naučni talenti bili u centru pažnje prilikom otvaranja prvog Mejkers laba u Valjevu, koji će im omogućiti dodatne uslove za eksperimente, istraživanja i povezivanje znanja iz različitih oblasti.

Poruka otvaranja Mejkers labova je da talenti postoje svuda, prilike za njihov razvoj tek treba da budu svuda dostupne.

Mejkers labovi nisu namenjeni samo učenicima koji već ostvaruju izuzetne rezultate, niti isključivo onima koji se interesuju za programiranje, robotiku i tehnologiju.

Njihova vrednost je u tome što svakom učeniku pružaju mogućnost da istražuje svoja interesovanja, stekne praktično iskustvo i otkrije talente za koje možda nije ni znao da ih poseduje.