DAN OTVORENIH VRATA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU: Prezentacija programa maturantima 5. decembra
DAN otvorenih vrata za sve zainterseovane srednjoškolce na Filološkom fakultetu u Beogradu održeće se u subotu, 5. decembra, u 11 časova u Sali 11.
Nakon opšte prezentacije, zainteresovani će moći da se do 14 časova detaljno obaveste o svim pojedinačnim studijskim programima.
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu budućim studentima nudi izbor između čak 28 studijskih modula na četiri studijska programa: srpski jezik i književnost, srpska književnost i jezik, srpska književnost i jezik sa komparatistikom i jezik, književnost, kultura.
Na ovom studijskom programu možete studirati opštu lingvistiku sa stranim jezikom, opštu književnost i teoriju književnosti, bibliotekarstvo i informatiku, ili neki od 23 strana jezika: pored tradicionalnih školskih svetskih jezika (engleski, italijanski, nemački, ruski, francuski, španski), na Fakultetu se studiraju jezici susednih naroda (albanski, bugarski, grčki, mađarski, rumunski), zapadnoslovenski i istočnoslovenski jezici (poljski, slovački, ukrajinski, češki), jezici severne i severozapadne Evrope (danski, norveški, holandski, švedski), kao i jezici Bliskog i Dalekog istoka (arapski, japanski, kineski, turski).
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