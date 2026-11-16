DAN otvorenih vrata za sve zainterseovane srednjoškolce na Filološkom fakultetu u Beogradu održeće se u subotu, 5. decembra, u 11 časova u Sali 11.

Filološki fakultet

Nakon opšte prezentacije, zainteresovani će moći da se do 14 časova detaljno obaveste o svim pojedinačnim studijskim programima.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu budućim studentima nudi izbor između čak 28 studijskih modula na četiri studijska programa: srpski jezik i književnost, srpska književnost i jezik, srpska književnost i jezik sa komparatistikom i jezik, književnost, kultura.

Na ovom studijskom programu možete studirati opštu lingvistiku sa stranim jezikom, opštu književnost i teoriju književnosti, bibliotekarstvo i informatiku, ili neki od 23 strana jezika: pored tradicionalnih školskih svetskih jezika (engleski, italijanski, nemački, ruski, francuski, španski), na Fakultetu se studiraju jezici susednih naroda (albanski, bugarski, grčki, mađarski, rumunski), zapadnoslovenski i istočnoslovenski jezici (poljski, slovački, ukrajinski, češki), jezici severne i severozapadne Evrope (danski, norveški, holandski, švedski), kao i jezici Bliskog i Dalekog istoka (arapski, japanski, kineski, turski).