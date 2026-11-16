Obrazovanje

PRIPREME ZA BRUCOŠE: Časovi subotom na Mašincu

Branka Borisavljević

16. 11. 2026. u 14:04

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PRIPREMNA nastava za polaganje kvalifikacionog ispita iz matematike za upis na Osnovne akademske studije u školskoj 2027/28. godini Mašinskog fakulteta počinje je 21. novembra.

ПРИПРЕМЕ ЗА БРУЦОШЕ: Часови суботом на Машинцу

Mašinski fakultet

Časovi će se održavati subotom od 10 do 13 časova, a na ulazu na Fakultet biće istaknuto obaveštenje u kojoj sali se održava nastava. Fond časova je 65, a cena 25.000,00 dinara u pet rata.

Svi polaznici nastave dobijaju knjigu "Zbirka zadataka za pripremu kvalifikacionog ispita za upis na Mašinski fakultet u Beogradu".

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