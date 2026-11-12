SVI DOBILI MESTO: U domovima Studentskog centra Novi Sad boraviće 2.322 budućih akademaca

SVI studenti starijih godina, osnovnih, integrisanih, master i doktorskih studija, koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu za akademsku 2026/27. godinu dobili su smeštaj, a pravo je ostvarilo ukupno 2.322 studenata, saopštio je Studentski centar Novi Sad.

Foto: D. Milovanović

Zaključivanje ugovora će trajati do 21. novembra, uključujući i subote. Useljenje počinje 16. novembra i trajaće zaključno sa 4. decembrom.

Kako je saopšteno, uput za smeštaj koji uključuje ugovor o stanovanju, ugovor o jemstvu, domsku karticu podiže se u službi smeštaja svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Studenti koji su pravo smeštaja ostvarili u Zrenjaninu i Somboru upute podižu u domu ''Mihajlo Predić - dr Miša", odnosno u domu ''Dr Zoran Đinđić".

Za useljenje je potrebno poneti kompletnu dokumentaciju: potpisan ugovor o stanovanju, overen ugovor o jemstvu, lekarsko uverenje, studentsku karticu i uplatnicu o izvršenoj uplati troškova na blagajni smeštaja.