SVI DOBILI MESTO: U domovima Studentskog centra Novi Sad boraviće 2.322 budućih akademaca
SVI studenti starijih godina, osnovnih, integrisanih, master i doktorskih studija, koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu za akademsku 2026/27. godinu dobili su smeštaj, a pravo je ostvarilo ukupno 2.322 studenata, saopštio je Studentski centar Novi Sad.
Zaključivanje ugovora će trajati do 21. novembra, uključujući i subote. Useljenje počinje 16. novembra i trajaće zaključno sa 4. decembrom.
Kako je saopšteno, uput za smeštaj koji uključuje ugovor o stanovanju, ugovor o jemstvu, domsku karticu podiže se u službi smeštaja svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Studenti koji su pravo smeštaja ostvarili u Zrenjaninu i Somboru upute podižu u domu ''Mihajlo Predić - dr Miša", odnosno u domu ''Dr Zoran Đinđić".
Za useljenje je potrebno poneti kompletnu dokumentaciju: potpisan ugovor o stanovanju, overen ugovor o jemstvu, lekarsko uverenje, studentsku karticu i uplatnicu o izvršenoj uplati troškova na blagajni smeštaja.
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