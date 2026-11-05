FAKULTETI SE PREDSTAVLJAJU MATURANTIMA: Virtueleni Sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu od 17. do 20. novembra

VITUELNI sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu održaće se od 17. do 20. novembra od 12 do 16 časova.

univerzitet u beogradu

Prvog dana sajma predstaviće se Filološki fakultet, Građevinski, Ekonomski, Pravni, FON i Biološki fakultet.

Univerzitet je pozvao učenike srednjih škola da se upoznaju sa predstavnicima fakulteta, da se posavetuju i da na osnovu temeljnih ažuriranih informacija donesu odluku o izboru fakulteta.

Agenda Sajma i direktan link biće dostupni na sajtu Univerziteta u Beogradu.

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