Obrazovanje

FAKULTETI SE PREDSTAVLJAJU MATURANTIMA: Virtueleni Sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu od 17. do 20. novembra

Ljiljana Begenišić

05. 11. 2026. u 13:34

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VITUELNI sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu održaće se od 17. do 20. novembra od 12 do 16 časova.

ФАКУЛТЕТИ СЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ МАТУРАНТИМА: Виртуелени Сајам образовања Универзитета у Београду од 17. до 20. новембра

univerzitet u beogradu

Prvog dana sajma predstaviće se Filološki fakultet, Građevinski, Ekonomski, Pravni, FON i Biološki fakultet.

Univerzitet je pozvao učenike srednjih škola da se upoznaju sa predstavnicima fakulteta, da se posavetuju i da na osnovu temeljnih ažuriranih informacija donesu odluku o izboru fakulteta.

Agenda Sajma i direktan link biće dostupni na sajtu Univerziteta u Beogradu.
 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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