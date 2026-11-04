Obrazovanje

STIPENDIJE PO 12.000 DINARA: Rok za prjavu do 19. novembra

Branka Borisavljević

04. 11. 2026. u 15:21

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SAVET Tehnološko-metalurškog fakulteta, raspisao je Konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih akademskih studija.

СТИПЕНДИЈЕ ПО 12.000 ДИНАРА: Рок за прјаву до 19. новембра

Foto: D. Milovanović

Pravo učešća imaju akademci koji se finansiraju se iz budžeta, nisu ponovili nijednu godinu studija, imaju srednju ocenu položenih ispita najmanje 9.

Stipendiju može ostvariti najviše po tri studenta sa druge, treće i četvrte godine studija. Iznos stipendije utvrđen je odlukom Saveta Fakulteta i iznosi 12.000 dinara mesečno.

Zainteresovani studenti prijavu podnose slanjem mejla na adresu Studentske službe (studentska@tmf.bg.ac.rs), najkasnije do četvrtka 19. novembra.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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