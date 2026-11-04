STIPENDIJE PO 12.000 DINARA: Rok za prjavu do 19. novembra

AMBASADOR EU u Srbiji Andreas fon Bekerat predstavio je danas u Evropskoj kući u Beogradu Godišnji izveštaj za 2026. godinu i rekao da je Evropska unija spremna da tesno sarađuje sa budućom vladom, dodajući da podržavaju reforme u ključnim oblastima i da bi Srbija ponovo mogla da postane jedna od predvodnica zemalja kandidata.