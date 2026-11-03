STUDENTIMA JEDNOKRATNA POMOĆ OD 80.000 DINARA: Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića raspisala je konkurs za dodelu 50 jednokratnih materijalnih pomoći u pojedinačnom iznosu od 80.000 dinara studentima Univerziteta u Beogradu za školsku 2025/2026. godinu.

univerzitet u beogradu

Pravo učešća na konkursu imaju studenti od druge godine osnovnih akademskih studija, koji su prvi put upisani u školskoj 2025/2026. godini na neki od akreditovanih studijskih programa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se stiče najmanje 35 ESPB bodova na predmetima iz oblasti pravnih i/ili ekonomskih nauka.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

da su se u školskoj 2025/2026. godini finansirali iz budžeta

da tokom studija nisu gubili nijednu godinu;

da su ostvarili maksimalnu efikasnost tokom studiranja;

da se nalaze u slabijem materijalnom položaju.

Prednost u slučaju istog prosečnog mesečnog prihoda po članu porodice imaće student sa višom prosečnom ocenom.

Pravo na prijavu nemaju studenti koji su tokom školske 2025/2026. godine primali druge stipendije ili slične oblike davanja iz budžeta Republike Srbije (osim studentskog kredita), kao ni sredstva univerzitetskih zadužbina i fondacija.

Potrebna je sledeća dokumentacija: prijava na obrascu Univerziteta u Beogradu;

Uverenje fakulteta o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija u školskoj 2025/2026. godini i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija, u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije; Uverenje nadležnog opštinskog organa o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period od januara do juna 2026. godine;

Očitana lična karta ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa).

Rok za podnošenje prijava je od 4. novembra do 4. decembra 2026. godine.

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