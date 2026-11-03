Obrazovanje

STIPENDIJE ZA OSNOVNE I MASTER STUDIJE: Prijave do 9. novembra

Branka Borisavljević

03. 11. 2026. u 14:57

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FONDACIJA Studenica, osnovana pre trideset godina, otvorila je novi ciklus prijava za studentske stipendije koji traje do 10. novembra. Na konkurs se mogu prijaviti studenti bilo koje godine osnovnih i master studija svih usmerenja (društvene, humanističke, biomedicinske i tehniččke nauke, umetnost) na univerzitetima u Srbiji.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ: Пријаве до 9. новембра

Foto: Privatna arhiva

I ove godine je doneta odluka da se jedan broj stipendija dodeli studentima koji se opredele za učiteljska i nastavnička zanimanja sa ciljem da se pruži konkretan doprinos nastojanju da se vrati ugled i dostojanstvo ovim profesijama, tim pre što  sa fakulteta na kojima se školuju nastavnici stižu upozorenja  na drastično smanjen broj prijava maturanata.

Pod devizom Fondacije Studenica: „Ulaganjem u obrazovanje ulažemo u budućnost društva“, do sada je kroz cikluse stipendiranja prošlo više od 2.500 studenata sa osnovnih i postdiplomskih studija svih obrazovnih profila, a mnogi među njima su ostvarili zavidne rezultate u različitim profesijama, ostajući dosledni  načelu da samo znanje i usavršavanje garantuju prosperitet pojedinaca i naroda u celini.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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