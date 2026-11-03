STIPENDIJE ZA OSNOVNE I MASTER STUDIJE: Prijave do 9. novembra

FONDACIJA Studenica, osnovana pre trideset godina, otvorila je novi ciklus prijava za studentske stipendije koji traje do 10. novembra. Na konkurs se mogu prijaviti studenti bilo koje godine osnovnih i master studija svih usmerenja (društvene, humanističke, biomedicinske i tehniččke nauke, umetnost) na univerzitetima u Srbiji.

Foto: Privatna arhiva

I ove godine je doneta odluka da se jedan broj stipendija dodeli studentima koji se opredele za učiteljska i nastavnička zanimanja sa ciljem da se pruži konkretan doprinos nastojanju da se vrati ugled i dostojanstvo ovim profesijama, tim pre što sa fakulteta na kojima se školuju nastavnici stižu upozorenja na drastično smanjen broj prijava maturanata.

Pod devizom Fondacije Studenica: „Ulaganjem u obrazovanje ulažemo u budućnost društva“, do sada je kroz cikluse stipendiranja prošlo više od 2.500 studenata sa osnovnih i postdiplomskih studija svih obrazovnih profila, a mnogi među njima su ostvarili zavidne rezultate u različitim profesijama, ostajući dosledni načelu da samo znanje i usavršavanje garantuju prosperitet pojedinaca i naroda u celini.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.