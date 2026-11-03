Obrazovanje

PRAKSA U NARODNOJ BANCI: Rok za prijavljivanje do 27. novembra

Branka Borisavljević

03. 11. 2026. u 14:09

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Narodna banka Srbije objavila je poziv za obavljanje devetomesečne prakse namenjen studentima treće godine osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa studijskog programa Informacione tehnologije u mašinstvu.

ПРАКСА У НАРОДНОЈ БАНЦИ: Рок за пријављивање до 27. новембра

Mašinski fakultet

U okviru ovog programa biće primljeno do četiri studenta, koji će imati priliku da tokom devet meseci steknu praktična znanja i iskustva, unaprede svoje profesionalne kompetencije i upoznaju se sa radom Narodne banke Srbije.

Uslovi za prijavljivanje studenata su prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00,  da apsolventski staž ne traje duže od godinu dana,  kao i državljanstvo Republike Srbije.

Izbor studenata izvršiće se na osnovu biografije, uspeha ostvarenog tokom studija, rezultata testova ličnosti i intelektualnih sposobnosti, poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, opšteg obrazovanja i informisanosti, poznavanja engleskog jezika, kao i individualnih intervjua sa kandidatima.

Rok za prijavljivanje je 27. novembar nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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