PRAKSA U NARODNOJ BANCI: Rok za prijavljivanje do 27. novembra

Narodna banka Srbije objavila je poziv za obavljanje devetomesečne prakse namenjen studentima treće godine osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa studijskog programa Informacione tehnologije u mašinstvu.

Mašinski fakultet

U okviru ovog programa biće primljeno do četiri studenta, koji će imati priliku da tokom devet meseci steknu praktična znanja i iskustva, unaprede svoje profesionalne kompetencije i upoznaju se sa radom Narodne banke Srbije.

Uslovi za prijavljivanje studenata su prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00, da apsolventski staž ne traje duže od godinu dana, kao i državljanstvo Republike Srbije.

Izbor studenata izvršiće se na osnovu biografije, uspeha ostvarenog tokom studija, rezultata testova ličnosti i intelektualnih sposobnosti, poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, opšteg obrazovanja i informisanosti, poznavanja engleskog jezika, kao i individualnih intervjua sa kandidatima.

Rok za prijavljivanje je 27. novembar nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove.

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