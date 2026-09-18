Obrazovanje

MEMORANDUM O STATEŠKOM PARTNERSTVU: Poljoprivredne škole đake obrazuju za agroturizam

Ljiljana Begenišić

18. 09. 2026. u 14:13

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NA Agromonskom fakultetu u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, potpisan je Memorandum o strateškom partnerstvu u razvoju novog obrazovnog profila u oblasti agroturizma.

МЕМОРАНДУМ О СТАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ: Пољопривредне школе ђаке образују за агротуризам

Ministarstvo prosvete

Sporazum je potpisan između Ministarstva prosvete –  Sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Agronomskog fakulteta iz Čačka, Instituta za voćarstvo iz Čačka, Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“ iz Beograda, Poljoprivredne škole sa domom učenika „Valjevo“, Poljoprivredno-veterinarske škole „Svilajnac“, Srednje poljoprivredne škole sa domom učenika iz Šapca, Poljoprivredne škole sa domom učenika „Sonja Marinković“ iz Požarevca, Prehrambeno-hemijske škole iz Niša i Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika iz Vrnjačke Banje.

Oblast agroturizma jedna je od visokoprofitabilnih privrednih grana u Evropi i zemljama u okruženju. U našoj zemlji postoje odlične osnove za kvalitetno obrazovanje budućih kadrova za ovu oblast u srednjim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Spremnost na stručnu podršku iskazale su eminentne institucije i ustanove iz oblasti nauke i visokog obrazovanja.

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