MEMORANDUM O STATEŠKOM PARTNERSTVU: Poljoprivredne škole đake obrazuju za agroturizam
NA Agromonskom fakultetu u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, potpisan je Memorandum o strateškom partnerstvu u razvoju novog obrazovnog profila u oblasti agroturizma.
Sporazum je potpisan između Ministarstva prosvete – Sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Agronomskog fakulteta iz Čačka, Instituta za voćarstvo iz Čačka, Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“ iz Beograda, Poljoprivredne škole sa domom učenika „Valjevo“, Poljoprivredno-veterinarske škole „Svilajnac“, Srednje poljoprivredne škole sa domom učenika iz Šapca, Poljoprivredne škole sa domom učenika „Sonja Marinković“ iz Požarevca, Prehrambeno-hemijske škole iz Niša i Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika iz Vrnjačke Banje.
Oblast agroturizma jedna je od visokoprofitabilnih privrednih grana u Evropi i zemljama u okruženju. U našoj zemlji postoje odlične osnove za kvalitetno obrazovanje budućih kadrova za ovu oblast u srednjim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Spremnost na stručnu podršku iskazale su eminentne institucije i ustanove iz oblasti nauke i visokog obrazovanja.
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