VEČITIM STUDNTIMA JOŠ JEDNA ŠANSA: Vlada Srbije produžila rok za zavšetak fakulteta
Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim je starim studentima omogućeno produženje roka za završetak studija.
U zaključku, koji je objavila Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS), se ne precizira koji je novi rok za diplomiranje ovih studenata, već će odluka važiti do daljeg, odnosno dok se ne izmeni Zakon o visokom obrazovanju i to pitanje uredi tim izmenama.
U zaključku piše da je Vlada saglasna da visokoškolska ustanova može da omogući studentima upisanim do 10. septembra 2005. godine na osnovne, integrisane, magistarske i doktorske studije, odnosno na studije na višim školama, da završe studije po programu i po propisima koji su važili do tog datuma.
Rok za diplomiranje studentima koji su osnovne studije upisali po ranijim propisma, tačnije pre 10. septembra 2005. godine, ističe 30. septembra ove godine, dok studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka imaju pravo da završe fakultete do kraja školske 2026/2027. godine, odnosno do 30. septembra 2027.
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