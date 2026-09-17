Obrazovanje

VEČITIM STUDNTIMA JOŠ JEDNA ŠANSA: Vlada Srbije produžila rok za zavšetak fakulteta

Ljiljana Begenišić

17. 09. 2026. u 16:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim je starim studentima omogućeno produženje roka za završetak studija.

ВЕЧИТИМ СТУДНТИМА ЈОШ ЈЕДНА ШАНСА: Влада Србије продужила рок за завшетак факултета

Univerzitet u Beogradu

U zaključku, koji je objavila Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS), se ne precizira koji je novi rok za diplomiranje ovih studenata, već će odluka važiti do daljeg, odnosno dok se ne izmeni Zakon o visokom obrazovanju i to pitanje uredi tim izmenama.

U zaključku piše da je Vlada saglasna da visokoškolska ustanova može da omogući studentima upisanim do 10. septembra 2005. godine na osnovne, integrisane, magistarske i doktorske studije, odnosno na studije na višim školama, da završe studije po programu i po propisima koji su važili do tog datuma.

Rok za diplomiranje studentima koji su osnovne studije upisali po ranijim propisma, tačnije pre 10. septembra 2005. godine, ističe 30. septembra ove godine, dok studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka imaju pravo da završe fakultete do kraja školske 2026/2027. godine, odnosno do 30. septembra 2027.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MATEMATIČKE METODE U MEHANICI I INŽENJERSTVU: Međunarodna konferencija u SANU
Obrazovanje

0 0

MATEMATIČKE METODE U MEHANICI I INŽENJERSTVU: Međunarodna konferencija u SANU

U Srpskoj akademiji nauka sutra će biti otvorenaTreća međunarodna konferencija iz oblasti primenjenog matematičkog modeliranja, mehanike i inženjerstva (3rd International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering – ICME), u organizaciji Matematičkog instituta SANU, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu, i naučnog društva InDIS – Naučno društvo za inženjerski dizajn, simulacije i inovacije, Beograd.

09. 09. 2026. u 14:19

Politika
Tenis
Fudbal
Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta

Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta