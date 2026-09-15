Obrazovanje

ŠANGAJSKA LISTA PO NAUČNIM POLJIMA: Univerzitet u Beogradu rangiran u 15 oblasti

Ljiljana Begenišić

15. 09. 2026. u 11:25

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Na Šangajskoj listi po naučnim poljima (GRAS), koja je jutros objavljena, Univerzitet u Beogradu rangiran je u 15 oblasti što predstavlja lošiji rezultat u odnosu na prošle godinu kada je bio rangiran u 18 naučnih oblasti.

ШАНГАЈСКА ЛИСТА ПО НАУЧНИМ ПОЉИМА: Универзитет у Београду рангиран у 15 области

Univerzitet u beogradu

Ove godine Univerzitet u Beogradu rangiran je u prirodnim, životnim, medicinskim naukama i inženjerstvu, ali više ne i društvenim naukama.

UB je rangiran u matematici, fizici, hemiji, biologiji, poljoprivredi, veterinarstvu, kliničkoj medicini, javnom zdravlju, farmaciji i farmakologiji, stomatologiji kao i u metalurškom inženjerstvu, informatici, hrani i tehnologiji, energiji i veštačkoj inteligenciji.

Kada je reč o ostvarenim rezultatima drugih srpskih univerziteta, Univerzitet u Novom Sadu je plasiran u tri oblasti hrana i tehnologija, poljoprivreda, nauka o materijalima i inženjerstvo.

Univerzitet u Kragujevcu je rangiran samo u oblasti javno zdravlje.

Šangajska lista po naučnim poljima uvedena je 2009. godine, a rangiraju se 57 naučnih oblasti podeljenih u pet oblasti i to su prirodne, društvene, životne, medicinske nauke i inženjerstvo.

GRAS se zasniva na devet objektivnih indikatora grupisanih u pet kategorija i to su vrhunski akademski kadar, vrhunski istraživački rezultati, visokokvalitetna istraživanja, uticaj istraživanja i međunarodna saradnja.

Svake godine, GRAS predstavlja oko 20.000 predmetnih jedinica sa približno 2.000 univerziteta u oko 100 zemalja i regiona.

UB je na izdanju Šangajske liste (ARWU- The Academic Ranking of World Universities) od 15. avgusta rangiran u grupi od 501-600 najboljih univerziteta na svetu, što takođe predstavlja pad na listi u odnosu na prošlu godinu, kada je bio među 500 najboljih svetskih univerziteta.

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