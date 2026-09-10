POSETA STUDENATA DŽEĐIJANG UNIVERZITETA FILOLOŠKOM FAKULTETU: Razmena naučnih iskustava
Katedra za kineski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta ugostila je grupu studenata master i doktorskih studija sa Džeđijang univerziteta iz Kine.
Tokom posete, studenti su imali priliku da se upoznaju sa radom Filološkog fakulteta i Instituta Konfucije.
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