Obrazovanje

MATEMATIČKE METODE U MEHANICI I INŽENJERSTVU: Međunarodna konferencija u SANU

Ljiljana Begenišić

09. 09. 2026. u 14:19

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U Srpskoj akademiji nauka sutra će biti otvorenaTreća međunarodna konferencija iz oblasti primenjenog matematičkog modeliranja, mehanike i inženjerstva (3rd International Conference on Mathematical Modelling in Mechanics and Engineering – ICME), u organizaciji Matematičkog instituta SANU, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu, i naučnog društva InDIS – Naučno društvo za inženjerski dizajn, simulacije i inovacije, Beograd.

МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У МЕХАНИЦИ И ИНЖЕЊЕРСТВУ: Међународна конференција у САНУ

Foto: Ruan Pretorius/Alamy/Profimedia

Konferencija ICME je već postala međunarodno prepoznato i tradicionalno mesto okupljanja istraživača iz šire naučne oblasti, a pre svega primene metoda matematičkog modeliranja u problemima mehanike i inženjerstva. Ove godine prijavljeno je više od 100 izlaganja sa nekoliko stotina autora iz više od 20 zemalja sveta. U okviru konferencije planira se nastavak uspostavljenih aktivnosti u čast akademika Vladana Đorđevića, uključujući i dodelu nagrade mladim istraživačima za doprinos u oblasti mehanike fluida.

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