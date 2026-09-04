PLATE VEĆE OD JANUARA: Sastanak ministra i prosvetnih sindikata

MINISTAR prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa predstavnicima reprezentativnih sindikata o saradnji i načinima za unapređivanje položaja zaposlenih u prosveti. Stanković je podsetio da su plate u poslednje dve godine značajno povećane i izrazio uverenje da će i u budućnosti rasti.

Ministarstvo prosvete

On je potvrdio da bi nova, osma faza zapošljavanja na neodređeno u prosveti trebalo da počne u oktobru.

- U osnovnim i srednjim školama je oko 30.000 ljudi koji rade na određeno vreme. U ovoj fazi posao za stalno trebalo bi da dobije više od 4.000 ljudi sa najmanje 50 odsto angažovanja - rekao je on i istakao da je na ovaj način za poslednjih šest godina posao na neodređeno dobilo oko 24.000 zaposlenih u prosveti.

Istovremeno, sindikati su saopštili da do kraja prošle godine nisu obezbeđena sredstva za povećanje plata nastavnika, a da bi eventualno povećanje moglo biti tek od januara 2027. godine, pri čemu procenat povećanja nije poznat.