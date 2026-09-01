PRIJAVE OD 7. SEPTEMBRA: Master studije na FON

ELEKTRONSKO prijavljivanje za master studije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) počinje 7. septembra.

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Master akademske studije FON-a pružaju mogućnost kandidatima da svoje prethodno akademsko obrazovanje dodatno unaprede i prošire, i to u oblastima menadžmenta, organizacije i informacionih sistema, uz razvijanje kompetencija značajnih za dalji profesionalni i akademski razvoj.

Uoči početka prijavnog perioda, FON organizuje Online INFO sesiju za buduće kandidatima, koja će biti održana 3. septembra u 18 časova. Namenjena je svim zainteresovanim kandidatima koji žele da se blagovremeno informišu o procedurama Master studija, studijskim programima, važnim datumima i rokovima, kao i dobiju jasne i relevantne informacije o nastavku svog obrazovanja.