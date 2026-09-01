Obrazovanje

Dvanaesta beogradska gimnazija: Usavršavanje španskog jezika u Sevilji

Ljiljana Begenišić

01. 09. 2026. u 12:40

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Grupa od deset učenica Dvanaeste beogradske gimnazije boravila je na studijskom putovanju u Sevilji, u Španiji, u pratnji predmetne nastavnice španskog jezika Milene Radovanović.

Дванаеста београдска гимназија: Усавршавање шпанског језика у Севиљи

Dvanaesta gimnazija

Tokom boravka, učenice su pohađale kurs španskog jezika u školi „Karlo V", usavršavajući znanje jezika kroz rad sa izvornim govornicima i interaktivnu nastavu.

One su se, takođe, upoznale sa bogatim kulturnim nasleđem Sevilje i njene okoline – učenice su obišle brojne istorijske i kulturne znamenitosti ovog andaluzijskog grada.


Ovakav vid studijskog putovanja predstavlja dragocenu priliku za učenice da unaprede jezičke veštine u autentičnom okruženju, a istovremeno se upoznaju sa kulturom, istorijom i svakodnevnim životom Španije. Dvanaesta beogradska gimnazija nastavlja da neguje ovakve vidove međunarodne saradnje i razmene, prepoznajući njihov značaj za lični i akademski razvoj učenika, kao i za unapređenje znanja stranih jezika u autentičnom okruženju.

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