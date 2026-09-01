Dvanaesta beogradska gimnazija: Usavršavanje španskog jezika u Sevilji
Grupa od deset učenica Dvanaeste beogradske gimnazije boravila je na studijskom putovanju u Sevilji, u Španiji, u pratnji predmetne nastavnice španskog jezika Milene Radovanović.
Tokom boravka, učenice su pohađale kurs španskog jezika u školi „Karlo V", usavršavajući znanje jezika kroz rad sa izvornim govornicima i interaktivnu nastavu.
One su se, takođe, upoznale sa bogatim kulturnim nasleđem Sevilje i njene okoline – učenice su obišle brojne istorijske i kulturne znamenitosti ovog andaluzijskog grada.
Ovakav vid studijskog putovanja predstavlja dragocenu priliku za učenice da unaprede jezičke veštine u autentičnom okruženju, a istovremeno se upoznaju sa kulturom, istorijom i svakodnevnim životom Španije. Dvanaesta beogradska gimnazija nastavlja da neguje ovakve vidove međunarodne saradnje i razmene, prepoznajući njihov značaj za lični i akademski razvoj učenika, kao i za unapređenje znanja stranih jezika u autentičnom okruženju.
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