SPISAK SLOBODNIH RADNIH MESTA I VIŠKOVA U PROSVETI: Ministvo prosvete objavilo liste

Ministarstvo prosvete objavilo je ažurirane liste slobodnih radnih mesta, kao i liste tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepunom normom za školsku 2026/2027. godinu, sa stanjem na dan 25. avgusta 2026. godine.

P. Milošević

Liste su dostupne na portalu liste.mpn.gov.rs i sadrže podatke o upražnjenim mestima po školama, dobijene na osnovu realizovanog upisa i formiranih odeljenja za novu školsku godinu, kao i podatke o zaposlenima za čijim je radom prestala potreba.

Podsetimo, prema Posebnom kolektivnom ugovoru, škole su u obavezi da dostavljaju liste zaposlenih za čijim radom je delimično ili u potpunosti prestala potreba, kako bi ti zaposleni imali prednost prilikom popunjavanja upražnjenih mesta u drugim školama. Podaci u listama su anonimizovani i zaštićeni identifikacionim brojem zaposlenog, a eventualne greške u podacima prijavljuju se isključivo školama, budući da Ministarstvo nema mogućnost izmene tih podataka.