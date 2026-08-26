Odluka Visoke škole strukovnih studija: Upis đaka Dvanaeste gimnazije bez prijemnog
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS donela je odluku kojom se učenici Dvanaeste beogradske gimnazije oslobađaju polaganja prijemnog ispita prilikom upisa na osnovne strukovne studije.
Tako se učenici mogu direktno upisati na sve studijske programe osnovnih strukovnih studija ITS-a i to: Informacione tehnologije (Softversko inženjerstvo, Veštačka inteligencija i Data Science), zatim Digitalna multimedija (Digitalno poslovanje).
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