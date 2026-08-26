Obrazovanje

Odluka Visoke škole strukovnih studija: Upis đaka Dvanaeste gimnazije bez prijemnog

Ljiljana Begenišić

26. 08. 2026. u 13:56

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Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS donela je odluku kojom se učenici Dvanaeste beogradske gimnazije oslobađaju polaganja prijemnog ispita prilikom upisa na osnovne strukovne studije.

Одлука Високе школе струковних студија: Упис ђака Дванаесте гимназије без пријемног

Dvanaesta gimnazija

Tako se učenici mogu direktno upisati na sve studijske programe osnovnih strukovnih studija ITS-a i to: Informacione tehnologije (Softversko inženjerstvo, Veštačka inteligencija i Data Science),  zatim  Digitalna multimedija (Digitalno poslovanje).

Studijski programi ITS-a osmišljeni su tako da kombinuju teorijska znanja sa intenzivnom praktičnom nastavom, radom na realnim projektima i saradnjom sa IT i digitalnom industrijom.
 

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