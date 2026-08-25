Obrazovanje

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2026/2027 GODINU: Ovo su ključni datumi za učenike, đaci će imati 5 raspusta

В.Н.

25. 08. 2026. u 09:16

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MINISTARSTVO prosvete objavilo je novi kalendar za školsku 2026/2027 godinu za osnovne i srednje škole. Prema tom kalendaru, nova školska godina u Srbiji počinje u utorak 1. septembra i završava se 11. juna 2027. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2026/2027 ГОДИНУ: Ово су кључни датуми за ученике, ђаци ће имати 5 распуста

Foto: N. Skenderija

U nastavku teksta objavićemo detaljne datume sa početkom i krajem školske 2026/2027 godine za osnovnu i srednju školu za centralnu Srbiju i Vojvodinu. Pročitajte detaljan školski kalendar.

Srbija:

Početak školske godine za osnovce - 1. septembar

Završetak prvog polugodišta za osnovce - 30. decembar

Početak drugog polugodišta za osnovce - 18. januara 2027.

Što se tiče srednje škole, drugo polugodište se završava 18. juna 2027. godina osim za maturante. Maturanti u gimnazijama završavaju drugo polugodište 21. maja, dok maturanti srednjih stručnih škola završavaju 28. maja 2027.

Vojvodina:

Početak školske godine za osnovce - 1. septembar

Završetak prvog polugodište za osnovce - 23. decembar

Početak drugog polugodišta za osnovce - 11. januara 2027.

Što se tiče srednje škole, drugo polugodište se završava 18. juna 2027. godina osim za maturante. Maturanti u gimnazijama završavaju drugo polugodište 21. maja, dok maturanti srednjih stručnih škola završavaju 28. maja 2027.

Koliko ima raspusta?

Što se tiče rasputa, učenici se imati ukupno pet raspusta. To su:

- Jesenji raspust

- Zimski raspust

- Sretenjski raspust

- Prolećni raspust

- Letnji raspust

Kada su raspusti?

Ima ukupno pet raspusta u predstojećoj školskoj 2026/2027 godini. To su jesenji, zimski, sretenjski, prolećni i letnji, a datumi su:

Jesenji raspust - Od 11. do 13. novembra

Zimski raspust - između dva polugodišta, od 31. decembra do 15. januara 2027.u Srbiji, odnosno od 24. decembra do 8. januara 2027. godine

Sretenjski raspust - Od 15. do 19. februara 2027.

Prolećni raspust - Od 30. aprila do 4. maja

Letnji raspust - Od 14. juna 2027. godine

Napomena: U Vojvodini su planirani nenastavni dani 26. i 29. mart 2027, dok je u planu rada predviđeno i da period od 5. do 7. maja 2027. bude obeležen kao "Nedelja sećanja i zajedništva". Reč je o čuvanju uspomene na učenike i mlade koji su stradali u masakrima u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima Dubona i Malo Orašje u maju 2023. godine.

Mala matura zakazana je za 14, 15 i 16. jun 2027. godine. Takođe, predviđeno je da škole ubace i jednodnevnu posetu učenika specijalizovanoj izložbi "EKSPo 2027" u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. godine.

(MONDO)

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