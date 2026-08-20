Obrazovanje

SVI OSMACI BIĆE UPISANI: Završeno polaganje male mature u avgustovskom roku

Ljiljana Begenišić

20. 08. 2026. u 14:40

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Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković istakao je danas da je završeno polaganje male mature u avgustovskom roku, za one učenike koji iz opravdanih razloga nisu mogli da to urade u junu.

СВИ ОСМАЦИ БИЋЕ УПИСАНИ: Завршено полагање мале матуре у августовском року

ministarstvo prosvete

On je rekao da će rezultati biti objavljeni danas, a da posle toga sledi upis i dodao da učenici ne treba da brinu i da će svi da budu upisani.

Govoreći o rezultatima koji su osmaci postigli na završnom ispitu u junu, ministar je rekao da je prosečan broj bodova ostao na prošlogodišnjem nivou, a da je zabeležen nešto slabiji učinak iz srpskog jezika.

Ministar je da se radi na rekonstrukciji škola i vrtića i da će do kraja septembra biti završen ceo jedan investicioni ciklus.

Istakao je da će biti podeljeni besplatni udžbenici za određene kategorije učenika, koje dodeljue Ministarstvo prosvete i naveo da je već počela distribucija po školama.

Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola  određenih kategorija, za školsku 2026/2027. godinu. Škole će učenicima deliti udžbenike od 1.septembra.

Ministar je govorio i o padu Univerziteta u Beogradu na Šangaskoj listi i oceno da je to štetan epilog aktivnih blokada nastavno-naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama . Dodao je da Univerzitet u Beogradu uživa nastavnu, naučnu i upravljačku autonomiju, propisanu zakonom i podzakonskim aktima, te se odgovornost za ovakav rezultat ne može prebacivati na druge.

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