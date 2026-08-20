SVI OSMACI BIĆE UPISANI: Završeno polaganje male mature u avgustovskom roku
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković istakao je danas da je završeno polaganje male mature u avgustovskom roku, za one učenike koji iz opravdanih razloga nisu mogli da to urade u junu.
On je rekao da će rezultati biti objavljeni danas, a da posle toga sledi upis i dodao da učenici ne treba da brinu i da će svi da budu upisani.
Govoreći o rezultatima koji su osmaci postigli na završnom ispitu u junu, ministar je rekao da je prosečan broj bodova ostao na prošlogodišnjem nivou, a da je zabeležen nešto slabiji učinak iz srpskog jezika.
Ministar je da se radi na rekonstrukciji škola i vrtića i da će do kraja septembra biti završen ceo jedan investicioni ciklus.
Istakao je da će biti podeljeni besplatni udžbenici za određene kategorije učenika, koje dodeljue Ministarstvo prosvete i naveo da je već počela distribucija po školama.
Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola određenih kategorija, za školsku 2026/2027. godinu. Škole će učenicima deliti udžbenike od 1.septembra.
Ministar je govorio i o padu Univerziteta u Beogradu na Šangaskoj listi i oceno da je to štetan epilog aktivnih blokada nastavno-naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama . Dodao je da Univerzitet u Beogradu uživa nastavnu, naučnu i upravljačku autonomiju, propisanu zakonom i podzakonskim aktima, te se odgovornost za ovakav rezultat ne može prebacivati na druge.
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