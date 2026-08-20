JOŠ JEDNA ISPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE: Novac dobilo 39.199 studenata

Ministarstvo prosvete izvršilo je još jednu isplatu prve rate pokrića 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025/2026. godini. Isplata je izvršena za 4.968 studenata onih visokoškolskih ustanova koje nisu blagovremeno dostavile ili su ispravile podatke neophodne za isplatu.

Ministarstvo prosvete

Ovim je prva rata povraćaja 50 % plaćene školarine isplaćena je za ukupno 39.199 studenata, u ukupnom iznosu od 1.259.706.221 dinara.

Ministarstvo prosvete izvršilo je i isplatu sredstava za još 38 samofinansirajućih studentima koji su ovo pravo ostvarili za prethodnu školsku, a kojima sredstva nisu isplaćena jer nisu na vreme podneli zahtev za Studentsku karticu.

U slučaju da samofinansirajućem studentu, koji ostvaruje pravo na povraćaj 50 % školarine za školsku 2025/2026. godinu, nije uplaćena prva rata zbog nepodnošenja zahteva za Studentsku karticu ili zbog neblagovremenih i nepotpunih evidencija i podataka koje dostavljaju visokoškolske ustanove, prilikom isplate druge rate, krajem školske 2025/2026. godine, biće isplaćena i prva rata.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor https://zsk.trezor.gov.rs/.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.