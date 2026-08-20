Obrazovanje

POČELA RASPODELA PO ŠKOLAMA: Besplatni udžbenici za 96.000 đaka

Ljiljana Begenišić

20. 08. 2026. u 14:13

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U školama je počela raspodela školama besplatnih udžbenika koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026/2027. godinu.

ПОЧЕЛА РАСПОДЕЛА ПО ШКОЛАМА: Бесплатни уџбеници за 96.000 ђака

Zavod za udžbenike

Škole će učenicima deliti udžbenike od 1. septembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ministarstvo je obezbedilo za određene kategorije učenika 919.156 udžbeničkih jedinica i za tu svrhu izdvojeno je 1.020.954.000 dinara.

Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3, kao i učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole.

Pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format).

Pravo na besplatne udžbenike imaju navedene kategorije učenika koji nastavu ostvaruju na srpskom jeziku i na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

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