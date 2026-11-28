HOLIVUDSKI producent Gerald R. Molen, koji je sarađivao sa Stivenom Spilbergom na nekim od najpoznatijih filmskih ostvarenja, preminuo je u 91. godini. Vest o njegovoj smrti saopštila je njegova pranećaka Rejčel Lorajn Pulen, a objavljena je 27. novembra.

Foto: Wikipedia

Molen je bio jedan od ključnih saradnika Stivena Spilberga i producent filmova "Šindlerova lista", "Park iz doba jure", "Hook" i "Minority Report".

Za "Šindlerovu listu" osvojio je Oskara za najbolji film, koji je 1994. godine podelio sa Spilbergom i Brankom Lustigom.

Njegova karijera u filmskoj industriji počela je daleko od producentskih kancelarija. Radio je u filmskim studijima, prevozio scenografiju i vozio kamione, da bi vremenom napredovao do pozicije producenta.

Sa Spilbergom je počeo da sarađuje 1985. godine, na filmu „Boja purpura“, na kojem je bio rukovodilac produkcije.

Kasnije je postao jedan od vodećih ljudi produkcijske kuće Amblin Entertainment, gde je nadgledao nastanak brojnih filmskih hitova, među kojima su "Flintstonovi", "Kasper" i "Tvister".

Molen je bio poznat po dugogodišnjoj saradnji sa Spilbergom, ali i po tome što je imao važnu ulogu u realizaciji filmova koji su obeležili holivudsku kinematografiju devedesetih godina.

Njegova pranećaka oprostila se od njega emotivnom porukom, ističući da je bio čovek velikog karaktera i integriteta, koji je od skromnih početaka izgradio izuzetnu karijeru u filmskoj industriji.

Gerald R. Molen rođen je 1935. godine u Montani. Iza sebe je ostavio bogatu filmografiju i značajan doprinos svetskoj kinematografiji.

(Daily Beast)

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