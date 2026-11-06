ŽELJKO VASIĆ SPREMA SPEKTAKL U SAVA CENTRU: "To je koncert koji bih voleo da gledam iz publike!"

PEVAČ Željko Vasić obeležava 25 godina karijere velikim koncertom u Plavoj dvorani Sava centra, koji će biti održan 7. novembra od 20 časova. U intervjuu za "Novosti" Željko je otkrio šta publiku očekuje, zbog čega je priprema ovog nastupa posebno zahtevna i kako njegove poznate pesme dobijaju novo muzičko ruho.

Foto: Novosti/A. M.

Četvrt veka na muzičkoj sceni, pesme koje su obeležile različite generacije i novi izazovi – Željko Vasić jubilej dočekuje sa velikim ambicijama. Umesto da se koncert svede na podsećanje na dosadašnje uspehe, pevač priprema veče u kojem će poznate numere dobiti drugačije aranžmane, uz veliku produkciju i čak 25 muzičara na sceni.

Govoreći o pripremama, Vasić je otkrio da je sebi postavio izuzetno visoke kriterijume i da želi da ovaj koncert bude najbolji koji je do sada napravio.

- Često se šalim, ali zapravo, ako stvarno postignemo 50 odsto od onoga što smo zacrtali, biće spektakularno. Tako da 100 odsto ne mogu ni da zamislim da sprovedemo. Baš sam podigao kriterijume u tom smislu - rekao je Vasić u razgovoru za naš portal.

Poznati hitovi u novom ruhu

Jedan od glavnih izazova jeste da pesme koje publika godinama voli dobiju savremeniji zvuk, a da pritom ne izgube ono zbog čega su postale hitovi. Među njima je i "Žena kao ti", pesma sa kojom je Vasić nastupio na festivalu Sunčane skale 2000. godine i započeo put koji traje već 25 godina.

- Pesma "Žena kao ti" je snimljena 2000. godine i ona mora dobiti novo ruho i mora da zvuči nekako spakovano u današnje vreme. (...) Zvučaće drugačije svakako. Meni je to preinteresantno - otkrio je pevač.

Foto: Novosti

U novim aranžmanima, kako je objasnio, suština pesama ostaje ista, dok se menja njihov zvučni i produkcijski okvir.

- Svaka pesma koja dobije novi aranžman, to je samo, kako bih rekao, jedno odelo drugačije. Dakle, sad nosim džemper, a mogu i sako. To je samo estetski. Ne menja se suština pesme, samo se produkciono prilagođava današnjem vremenu - objasnio je Vasić.

"To je koncert koji bih voleo da pratim iz publike"

Koliko je posvećen svakom detalju najbolje govori njegova želja da i sam može da doživi ono što priprema za publiku.

- Ja sam, pošto znam šta pripremam i tako dalje, rekao da je to koncert koji bih voleo da pratim iz publike. Znači, to je nemoguće, ali neko bi voleo da se kloniram, da mogu da vidim to iz publike - rekao je Vasić.

Posebno je naglasio da je svaki detalj važan, od scene i svetla do zvuka i celokupnog nastupa. Zbog velike produkcije, smatra da će publika najbolji utisak o celini steći sa balkona dvorane.

Nova pesma donosi vedrinu

Jubilarni koncert prate i nove pesme "Cimet i med" i "Greh i sram", koje predstavljaju još jedan korak u njegovom autorskom radu. Vasić kaže da i posle 25 godina muzici pristupa sa velikom strašću i posvećenošću, a da mu je važno da svaka nova pesma nosi poruku u kojoj se i sam pronalazi.

- I dalje imam veliku strast kada je muzika u pitanju. I dalje imam možda čak i veću posvećenost muzici i onome što radim nego što sam imao ranije - istakao je pevač.

Foto: Novosti

Govoreći o pesmi "Cimet i med", opisao je osećaj koji želi da prenese publici.

- Pesma ‘Cimet i med’ odiše jednom vedrinom. Kada čovek čuje pesmu, nekako mu je lepo. Ne znam zašto je to tako, ali oseća neki dobar vajb - rekao je Vasić.

"Vreme je najbitnije, ali i najskuplje"

Tokom razgovora osvrnuo se i na promene u načinu na koji danas slušamo muziku, upozoravajući da brzina savremenog života utiče na našu sposobnost da se posvetimo sadržajima, ali i ljudima oko sebe.

- Sve se ubrzalo. Mladi ljudi imaju nedostatak pažnje. Nisu u stanju da pročitaju knjigu, da odgledaju film. Mislim da je tome doprineo internet i nenormalna količina sadržaja koja se prati pet sekundi. I to nije dobro - ocenio je Vasić.

Foto: Novosti

Posebno je izdvojio odnos prema vremenu, koje smatra jednom od najvrednijih stvari koje imamo.

- Više se poštovalo vreme nekada. (...) Vreme je najbitnije. Izgubljeno vreme pogotovo košta najviše - poručio je pevač.

Na pitanje kako je uspeo da ostane dosledan svom muzičkom izrazu uprkos hiperprodukciji i promenama trendova, odgovorio je da se i dalje drži svojih principa i da kvalitet prepoznaje kroz poznavanje muzike, a ne samo kroz trenutnu popularnost.

Iako već razmišlja o novim muzičkim pravcima i projektima, priznaje da ne voli da planira previše unapred, jer je iskustvo pokazalo da se okolnosti mogu promeniti.

Ceo intervju sa Željkom Vasićem pogledajte u videu ispod, u kojem govori i o svojim muzičkim uzorima, omiljenim izvođačima, novim projektima i tome šta publika može da očekuje od jubilarnog koncerta.

Podsetimo, koncert povodom 25 godina karijere Željka Vasića biće održan u subotu, 7. novembra, od 20 časova u Plavoj dvorani Sava centra. Publiku očekuju poznate pesme u novim aranžmanima i veče osmišljeno kao spoj dosadašnjeg stvaralaštva i savremenog koncertnog zvuka.

Željko Vasić rođen je u Zaječaru, a osim što je pevač, bavi se i komponovanjem i pisanjem tekstova. Širu popularnost stekao je pesmom "Žena kao ti", a među njegovim poznatim numerama su i "Pratiš me u stopu", "Samo moja", "Voli me, ne voli me", "Lozinka za raj" (duet sa Nino, Badrić), "Zanjiši kukovima" i druge.