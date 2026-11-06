NAKIT I FILIGRAN: Izložba Julijane Protić u Rančićevoj kući

IZLOŽBA skulptura inakita primenjene umetnice i profesorke na Fakultetu primenjenih umetnostiJulijane Protić, biće otvorena danas od 18.00 u Galeriji Rančićeve kuće u Grockoj. Postavku će svi zainteresovani posetioci moći da pogledaju do 24. novembra.

FOTO: Privatna arhiva

Događaj će otvoriti istoričarka umetnosti Zorica Atić, dok će prilikom predstavljanja izložbe nastupati učenici OMŠ "Nevena Popović".

- Poseban deo ove postavke predstavlja nakit. Ovi radovi nastaju neposrednim oblikovanjem materijala, primenom tehnika kao što su iskivanje, brušenje, lotovanje i filigran - saopštili su u Centru.

Izložbu će svi zainteresovani posetioci moći da pogledaju do 24. novembra.