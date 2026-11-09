Kultura

„TERRA“ ZOVE VAJARE : Za učešće na simpozijumu daje honorar od 1.000 evra

Рада Шегрт
Rada Šegrt

09. 11. 2026. u 11:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ustanova kulture Centar za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ iz Kikinde objavio je poziv vajarima da se prijave za učešće na narednom, 46. Internacionalnom simpozijumu skulpture u terakoti, koji će se održati od 1. do 31. jula sledeće godine.

„ТЕРРА“ ЗОВЕ ВАЈАРЕ : За учешће на симпозијуму даје хонорар од 1.000 евра

Foto: R. Šegrt

Simpozijum „Terra“ podrazumeva koncepciju i izvođenje umetničkog dela od terakote, koje će biti trajno postavljeno u parku skulptura ovog ateljea.

- Umetnička dela kolekcije „Terra“ isključivo su iz oblasti savremene umetnosti i mogu da uključe vajarska dela, prostorne instalacije ili druga umetnička dela nastala od gline. Zato pozivamo podnosioce prijave da dostave pismene predloge za učešće na 46. sazivu. Na osnovu podnetih prijava ili direktnog poziva organizatora biće odabrano do šest umetnika koji će stvarati u glini. Učesnici dobijaju umetnički honorar od 1.000 evra neto. Rok za podnošenje aplikacija je 30. novembar ove godine – navedeno je iz „Terre“.

„Terra“ je , takođe, raspisala konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2027. godinu. Pravo učešća imaju svi akademski umetnici iz oblasti vizuelnih i multimedijalnih umetnosti, kao i grupe ili udruženja likovnih umetnika. Konkurs traje ,takođe, do 30. novembra ove godine, do ponoći.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Brak im je - smrtna presuda: Ova 3 znaka Zodijaka ne žele da se obavežu

Brak im je - smrtna presuda: Ova 3 znaka Zodijaka ne žele da se obavežu