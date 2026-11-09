„TERRA“ ZOVE VAJARE : Za učešće na simpozijumu daje honorar od 1.000 evra

Ustanova kulture Centar za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ iz Kikinde objavio je poziv vajarima da se prijave za učešće na narednom, 46. Internacionalnom simpozijumu skulpture u terakoti, koji će se održati od 1. do 31. jula sledeće godine.

Foto: R. Šegrt

Simpozijum „Terra“ podrazumeva koncepciju i izvođenje umetničkog dela od terakote, koje će biti trajno postavljeno u parku skulptura ovog ateljea.

- Umetnička dela kolekcije „Terra“ isključivo su iz oblasti savremene umetnosti i mogu da uključe vajarska dela, prostorne instalacije ili druga umetnička dela nastala od gline. Zato pozivamo podnosioce prijave da dostave pismene predloge za učešće na 46. sazivu. Na osnovu podnetih prijava ili direktnog poziva organizatora biće odabrano do šest umetnika koji će stvarati u glini. Učesnici dobijaju umetnički honorar od 1.000 evra neto. Rok za podnošenje aplikacija je 30. novembar ove godine – navedeno je iz „Terre“.

„Terra“ je , takođe, raspisala konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2027. godinu. Pravo učešća imaju svi akademski umetnici iz oblasti vizuelnih i multimedijalnih umetnosti, kao i grupe ili udruženja likovnih umetnika. Konkurs traje ,takođe, do 30. novembra ove godine, do ponoći.