Kultura

IZLOŽBA INTERRACOTTA: U Galeriji Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi

Ljiljana Preradović

03. 11. 2026. u 14:29

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U GALERIJI Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, u četvrtk, 5. novembra u 16 časova je otvaranje izlože INTERRACOTTA, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali na međunarodnom kampu koji se organizuje saradnjom Akademije umetnosti Novi Sad i CLPU Terra.

ИЗЛОЖБА INTERRACOTTA: У Галерији Академије уметности на Петроварадинској тврђави

FOTO: Plakat

Svake godine studenti završnih godina provode nedelju dana u ateljeu CLPU Terra, gde sa svojim profesorima i stručnim saradnicima centra izučavaju mogućnosti materijala glina.

Ovaj značajni regionalni projekat okuplja eminentne obrazovne i kulturne institucije: Centar za likovnu i primenjenu umetnost TERRA, Akademiju umetnosti Novi Sad, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku, Akademiju primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (APURI).

Ova postavka predstavlja samo početak umetničke turneje, budući da projekat obuhvata predstavljanje radova u pet gradova: Kikindi, Novom Sadu, Beogradu, Osijeku i Rijeci.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

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