IZLOŽBA INTERRACOTTA: U Galeriji Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi

U GALERIJI Akademije umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi, u četvrtk, 5. novembra u 16 časova je otvaranje izlože INTERRACOTTA, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali na međunarodnom kampu koji se organizuje saradnjom Akademije umetnosti Novi Sad i CLPU Terra.

FOTO: Plakat

Svake godine studenti završnih godina provode nedelju dana u ateljeu CLPU Terra, gde sa svojim profesorima i stručnim saradnicima centra izučavaju mogućnosti materijala glina.

Ovaj značajni regionalni projekat okuplja eminentne obrazovne i kulturne institucije: Centar za likovnu i primenjenu umetnost TERRA, Akademiju umetnosti Novi Sad, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku, Akademiju primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (APURI).

Ova postavka predstavlja samo početak umetničke turneje, budući da projekat obuhvata predstavljanje radova u pet gradova: Kikindi, Novom Sadu, Beogradu, Osijeku i Rijeci.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.