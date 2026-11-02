Kultura

"PATAKIJEV PRSTEN" ZA HERMINU ERDELJI: Završeni Dani vojvođanskog mađarskog glumišta

Jelena Lemajić

02. 11. 2026. u 10:05

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"PATAKIJEV prsten" koji se dodeljuje u okviru tradicionalnih Dana vojvođanskog mađarskog glumišta pripao je Hermine Greguš Erdelji, glumici ansambla Drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta u SUbotici.

ПАТАКИЈЕВ ПРСТЕН ЗА ХЕРМИНУ ЕРДЕЉИ: Завршени Дани војвођанског мађарског глумишта

Narodno pozorište Subotica

Priznanje joj je pripalo za ulogu Piroške Šarvari u predstavi „Stari sneg uvek iščekuje novi“ (Jedna vekna hleba), čime je glumica, dobivši ovu nagradu drugi put, potvrdila glumačku posvećenost i kvalitet koji publika i stručna javnost prepoznaju.

Nagrada „Patakijev prsten” tradicionalno se dodeljuje glumcu ili glumici koji su, prema oceni stručnog žirija, ostvarili najznačajnija glumačka ostvarenja u protekloj sezoni na mađarskom jeziku. Pored ovog priznanja, dodeljuje se i „Nagrada desetka”, koju dodeljuju studenti glume Akademije umetnosti u Novom Sadu, studijskog programa na mađarskom jeziku. Ovogodišnja dobitnica je Judit Salai Verebeš, za ulogu u predstavi „Don Žuan” Senćanskog mađarskog kamernog pozorišta.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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