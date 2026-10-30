JAPANAC OTPEVAO "ŠTO SE BOPE MISLI MOJE" I OSVOJIO BALKAN: Operski pevač Kazuhiro Kotecu oduševio izvođenjem čuvene srpske pesme! (VIDEO)

MALO je onih koji očekuju da će čuvenu srpsku pesmu "Što se bore misli moje" čuti u izvođenju japanskog operskog pevača, ali je upravo to uradio Kazuhiro Kotecu, koji svojim interpretacijama balkanske muzike privlači pažnju publike širom regiona.

Foto: Fejsbuk/Kazuhiro Kotetsu

Kotecu je japanski operski pevač, bas, koji je posebnu ljubav razvio prema balkanskoj narodnoj i tradicionalnoj muzici. Posebno je poznat po izvođenju makedonskih pesama, ali njegov repertoar obuhvata i muzičko nasleđe drugih naroda Balkana.

U snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, Kotecu izvodi pesmu "Što se bore misli moje", jednu od najpoznatijih kompozicija srpske muzičke tradicije, pokazujući da emocija i lepota pesme ne poznaju jezičke i geografske granice.

Neobična misija japanskog operskog pevača

Ljubav Kazuhira Kotecua prema Balkanu ne zaustavlja se na jednoj zemlji i jednoj muzičkoj tradiciji. Ovaj japanski operski umetnik otkrio je bogatstvo balkanskih narodnih melodija i odlučio da ih predstavi publici u svojoj domovini. Pored operskih arija iz dela "Rigoleto" i "Norma", u njegovom repertoaru nalaze se i poznate narodne pesme sa Balkana, koje izvodi sa posebnom pažnjom prema jeziku, melodiji i ritmu.

Kako bi balkansku muziku približio što većem broju ljudi, osnovao je "Muški klub Tokio opere", u kojem sa japanskim kolegama izvodi popularne narodne pesme iz regiona. Poseban izazov predstavljali su mu karakteristični neravnomerni ritmovi balkanske muzike, naročito sedam osmina, za čije mu je prirodno savladavanje bilo potrebno nekoliko godina. Njegovi snimci privukli su veliku pažnju publike na Balkanu, a prema njegovim rečima, video-snimci na društvenim mrežama zabeležili su više od 1,5 miliona pregleda, uglavnom iz Bugarske.

Kotecu je u intervjuu za bugarsku televiziju NOVA govorio i o tome koliko ga je dirnuo prijem balkanske publike. Prvi put je na Balkanu nastupio 2013. godine, u Skoplju i Bitolju, a aplauz publike koja je ustala na noge ostao mu je, kako kaže, u nezaboravnom sećanju. Posebno je zanimljivo da ne želi da muzika bude deo političkih i nacionalnih podela. Istakao je da želi da posećuje mesta u kojima je dobrodošao, upoznaje ljude i kroz pesmu povezuje različite kulture.

Ljubavna ispovest srpskog kneza

Pesma "Što se bore misli moje" tradicionalno se pripisuje knezu Mihailu Obrenoviću (1823–1868), jednom od najznačajnijih srpskih vladara 19. veka, koji je bio poznat i po interesovanju za književnost i umetnost.

Najstariji do sada poznati štampani zapis pesme pronađen je u pesmarici "Srbska lira", objavljenoj u Beogradu 1847. godine. Zanimljivo je da tada nije imala današnji naslov, niti je uz nju bilo navedeno ime autora. Sadržala je pet strofa, dok se u savremenim izvođenjima najčešće pevaju tri.

Posebnu misteriju predstavlja žena kojoj su stihovi navodno bili posvećeni. Decenijama se verovalo da je reč o Katarini Konstantinović, bliskoj rođaki kneza Mihaila u koju je bio zaljubljen i kojom je želeo da se oženi. Međutim, istraživanja istorijskih dokumenata otvorila su i druge mogućnosti. Pominjana je Kleopatra Karađorđević, ćerka kneza Aleksandra Karađorđevića, kao i princeza Marija Jozefa od Lihtenštajna. Istoričari do danas nisu pouzdano utvrdili kojoj je ženi Mihailo posvetio stihove.

Neizvesno je i ko je autor muzike. U istorijskim izvorima pominju se češki kompozitor Alojz Kalauz, koji je melodiju objavio sredinom 19. veka, i Kornelije Stanković, koji je takođe obrađivao ovu kompoziciju.

Pesma koja je nadživela svoje vreme

"Što se bore misli moje" nije samo ljubavna pesma već i svojevrsna ispovest o nemogućoj ljubavi, unutrašnjem nemiru i osećanjima koja čovek ne može ili ne sme da otkrije. Upravo stihovi o ljubavi koja ostaje skrivena, uz poruku da će se voljenoj osobi želeti sreća čak i ako pripadne nekom drugom, dali su joj posebnu emotivnu snagu. Više od vek i po kasnije, pesma nastavlja da živi i izvan Srbije, a njeno izvođenje na drugom kraju sveta pokazuje koliko daleko mogu da stignu melodije nastale u srpskoj kulturi.

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