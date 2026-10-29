BOLIVUD STIŽE NA PALIĆ> U bioskopu "Abazija" počinje Festival indijskog filma

Festivala indijskog filma Palić počinje večeras u bioskopu "Abazija" a do 24. decembra ljubiteljima sedme umetnosti predstaviće najbolja ostvarenja indijske kinematografije.

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Tokom dva meseca, publika će imati priliku da svakog četvrtka od 19 časova besplatno pogleda devet ostvarenja različitih žanrova, od nagrađivanih drama i trilera do romantičnih komedija i popularnih bolivudskih ostvarenja.

Festival otvara srpska premijera filma „Rvač“, jednog od komercijalno najuspešnijih indijskih filmova svih vremena. U režiji Niteša Tivarija, sa Amirom Kanom u glavnoj ulozi, ova biografska sportska drama donosi istinitu priču o nekadašnjem rvaču koji odlučuje da svoje dve ćerke pripremi za profesionalnu rvačku karijeru, uprkos društvenim predrasudama i tradicionalnim očekivanjima.

Tokom novembra pred gledaocima će biti „Slepa melodija“, reditelja Srirama Ragavana, o pijanisti koji se pretvara da je slep i neočekivano postaje svedok ubistva, potom romantična drama „Barfi!“ Anuraga Basua, sa Ranbirom Kapurom i Prijankom Čoprom u glavnim ulogama. Priča o ljubavi i odnosima mladog gluvonemog muškarca sa dve devojke bila je indijski kandidat za Oskara za najbolji film na stranom jeziku. Program se nastavlja filmom „Štucanje“ , a potom će biti prikazana avanturistička drama „Otkucaji srca“ .

Decembarski program otvara romantična komedija „Daj sve od sebe“ , a na programu su i biografska sportska drama „Bravo, Mitu“, posvećena životu i karijeri indijske kriket igračice Mitali Radž, „Trči, Milka, trči“ film reditelja Rakeša Omprakaša Mehre prati život legendarnog indijskog atletičara i olimpijca Milke Singa. Festival će biti završen 24. decembra projekcijom jednog od najpoznatijih ostvarenja indijske kinematografije, romantičnog muzičkog filma „Hrabri će osvojiti nevestu“ .