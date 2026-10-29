BOLIVUD STIŽE NA PALIĆ> U bioskopu "Abazija" počinje Festival indijskog filma
Festivala indijskog filma Palić počinje večeras u bioskopu "Abazija" a do 24. decembra ljubiteljima sedme umetnosti predstaviće najbolja ostvarenja indijske kinematografije.
Tokom dva meseca, publika će imati priliku da svakog četvrtka od 19 časova besplatno pogleda devet ostvarenja različitih žanrova, od nagrađivanih drama i trilera do romantičnih komedija i popularnih bolivudskih ostvarenja.
Festival otvara srpska premijera filma „Rvač“, jednog od komercijalno najuspešnijih indijskih filmova svih vremena. U režiji Niteša Tivarija, sa Amirom Kanom u glavnoj ulozi, ova biografska sportska drama donosi istinitu priču o nekadašnjem rvaču koji odlučuje da svoje dve ćerke pripremi za profesionalnu rvačku karijeru, uprkos društvenim predrasudama i tradicionalnim očekivanjima.
Tokom novembra pred gledaocima će biti „Slepa melodija“, reditelja Srirama Ragavana, o pijanisti koji se pretvara da je slep i neočekivano postaje svedok ubistva, potom romantična drama „Barfi!“ Anuraga Basua, sa Ranbirom Kapurom i Prijankom Čoprom u glavnim ulogama. Priča o ljubavi i odnosima mladog gluvonemog muškarca sa dve devojke bila je indijski kandidat za Oskara za najbolji film na stranom jeziku. Program se nastavlja filmom „Štucanje“ , a potom će biti prikazana avanturistička drama „Otkucaji srca“ .
Decembarski program otvara romantična komedija „Daj sve od sebe“ , a na programu su i biografska sportska drama „Bravo, Mitu“, posvećena životu i karijeri indijske kriket igračice Mitali Radž, „Trči, Milka, trči“ film reditelja Rakeša Omprakaša Mehre prati život legendarnog indijskog atletičara i olimpijca Milke Singa. Festival će biti završen 24. decembra projekcijom jednog od najpoznatijih ostvarenja indijske kinematografije, romantičnog muzičkog filma „Hrabri će osvojiti nevestu“ .
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