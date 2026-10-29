GRČKA KNJIŽEVNOST PRVI PUT ZVANIČNO MEĐU SRBIMA: Savremeni pisci i grafički roman „Zorbas“ oduševili beogradsku publiku
OVOGODIŠNjI, 69. Međunarodni beogradski sajam knjiga doneo je nešto više od uobičajene kulturne razmene – ponudio je istinsko približavanje srpske i grčke književnosti kroz konkretne zajedničke projekte.
Pod pokroviteljstvom grčkog Ministarstva kulture, Helenska fondacija za knjigu i kulturu (ELIVIP) prvi put je zvanično nastupila pod sajamskim kupolama. Ovaj korak je daleko značajniji od pukog protokola; on je otvorio prostor za direktne susrete pisaca, izdavača i prevodilaca, pretvarajući vekovnu bliskost naša dva naroda u živu, savremenu kulturnu praksu.
Moć prevoda kao ključ povezivanja
U središtu grčkog programa našlo se predstavljanje nacionalne inicijative „Griklit“ (GreekLit), strateškog projekta osmišljenog da pruži snažnu logističku podršku prevođenju i promociji dela grčkih autora u inostranstvu. O značaju ovog programa, ali i o ukupnim aktivnostima fondacije u matici i Srbiji, govorila je Keli Dimopulu, zadužena za međunarodne sajmove knjiga u Helenskoj fondaciji za knjigu i kulturu. Ona je u otvorenom razgovoru sa Božidarom Radojčinom, direktorom beogradskog ogranka ove institucije, predstavila mehanizme koji će srpskim izdavačima olakšati put do najkvalitetnijih savremenih grčkih naslova.
Od devete umetnosti do novih glasova Grčke
Pravo osveženje i posebnu pažnju posetilaca privuklo je gostovanje čuvenog grčkog strip-umetnika koji stvara pod pseudonimom Solup. On je beogradskoj publici predstavio svoj grafički roman „Zorbas“, koji donosi savremenu vizuelnu interpretaciju Kazancakisovog klasika. Kroz razgovore na štandu, publika je mogla da čuje kako jedan od najpoznatijih likova svetske književnosti izgleda kada se pretoči u devetu umetnost, ali i kako je autor u novom mediju uspeo da sačuva filozofsku srž i prepoznatljivi mediteranski duh originalnog dela.
Pored klasika, program je predstavio i savremene tokove grčke književnosti. Publika je imala priliku da se upozna sa stvaralaštvom Marije Fakinu, autorke romana „Sva stabla“, čije je delo privuklo veliku pažnju zbog svog specifičnog izraza.
Poseban susret bio je posvećen srpskom prevodu romana „Eleni, ili niko“ autorke Ree Galanaki. O ovoj knjizi, značaju književnog prevođenja i kulturnoj razmeni govorile su prevoditeljka Mina Radulović i asistentkinja Aleksandra Milanović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kroz ove književne susrete, beogradska publika je dobila uvid u različite pravce i izraze savremene grčke proze, koja time postaje sve prisutnija na srpskoj kulturnoj sceni.
Dve decenije grčkog kulturnog centra u Beogradu
Helenska fondacija za knjigu i kulturu u Srbiji (HFBC), međunarodna je organizacija osnovana 1992. godine u Atini sa ciljem širenja grčkog jezika, književnosti i kulturne baštine. Svoj rad u Beogradu ova institucija je započela 2007. godine, a beogradski ogranak danas vodi direktor Božidar Radojčin. Smeštena na adresi Resavska 34, fondacija je već skoro dvadeset godina središte za sve koji žele da se približe grčkoj tradiciji i kulturi. Među glavnim aktivnostima izdvajaju se kursevi savremenog grčkog jezika za sve nivoe znanja, koji se organizuju uživo i putem interneta, kao i konferencijski i konverzacijski programi. Ogranak je takođe zadužen za pripremu i sprovođenje međunarodno priznatog ispita o znanju grčkog jezika, a članovima je na raspolaganju i bogata biblioteka sa vrednim pozajmnim fondom. U okviru Fondacije deluje i hor ,,Helenofonija“ sa ciljem promovisanja klasične, pravoslavne i savremene grčke muzike.
Budućnost započeta pod sajamskim kupolama
Prvo zvanično učešće Grčke na Beogradskom sajmu knjiga prevazišlo je okvire klasične prezentacije izdanja i postavilo osnovu za dugoročnu saradnju. Kroz živi kontakt s publikom, Helenska fondacija za knjigu i kulturu je pokazala da međusobno poznavanje dva naroda ide daleko izvan okvira letnjeg turizma. Preko svog aktivnog ogranka u Beogradu, ova institucija nastaviće da radi na promociji grčkog jezika i književnosti, stvarajući nove prilike za susrete pisaca i prevodilaca, čime će grčka knjiga dobiti stalno i prepoznatljivo mesto pred domaćim čitaocima.
BONUS VIDEO:
SPOJ GRČKE EMOCIJE I MEDITERANSKOG ZANOSA: Antonis Remos oduševio i razgalio beogradsku publiku
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