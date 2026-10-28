SUTRA ZAFRANOVIĆ I "DJECA KOZARE": U Subotici počinje festival "Pupoljci sećanja"
U bioskopu "Aleksandar Lifka" u Subotici počinje festival "Pupoljci sećanja".
Na velikom platnu biće prikazana dva dokumentarna filma - „Jeni, malo svjetlo sa zapada“, koji svedoči o humanosti i hrabrosti Jeni Ligtenberg, humanitarne radnice iz Amsterdama koja je tokom ratnih godina, od 1993. do 1995, volontirala u nekadašnjoj vojnoj bolnici Koran na Palama i „Priča ponosnog puka“, posvećenog 65. zaštitnom motorizovanom puku Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i njegovom putu od osnivanja do ratnih godina.
Četvrtak će biti posvećen sećanju na Aleksandra Lifku. Program počinje u 16 časova komemoracijom i polaganjem venca na njegovu bistu a potom će na zgradi bioskopa biti postavljena memorijalna tabla. Na istom mestu biće izložba cvetnih aranžmana nastalih u okviru dečje radionice „Pupoljci sećanja“, čime će biti svečano otvoren i sam festival.
Centralni filmski događaj zakazan je za 17 časova, kada će biti prikazana istorijska ratna drama „Zlatni rez '42 – Djeca Kozare“, u režiji Lordana Zafranovića. Reč je o obimnom filmskom ostvarenju koje se bavi stradanjem dece Kozare tokom Drugog svetskog rata. Nakon projekcije biće održan razgovor o filmu, u kojem će učestvovati reditelj Lordan Zafranović i Aleksandar Erdeljanović, direktor Jugoslovenske kinoteke.
U petak će publika moći da pogleda izbor kratkih animiranih filmova i video-radova multimedijalne umetnice Lee Vidaković. Nakon projekcija biće održan razgovor o filmovima sa autorkom i rediteljem Brankom Ištvančićem.
Preporučujemo
NEBOJŠA ILIĆ NAJBOLjI GLUMAC 18. MEĐUNARODNOG FESTIVALA „ZAPLET“
27. 10. 2026. u 13:58
MIROTVORNE IDEJE: Multimedijalna izložba u Arhivu Vojvodine
26. 10. 2026. u 11:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)