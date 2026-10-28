Kultura

SUTRA ZAFRANOVIĆ I "DJECA KOZARE": U Subotici počinje festival "Pupoljci sećanja"

Jelena Lemajić

28. 10. 2026. u 14:00

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U bioskopu "Aleksandar Lifka" u Subotici počinje festival "Pupoljci sećanja".

СУТРА ЗАФРАНОВИЋ И ДЈЕЦА КОЗАРЕ: У Суботици почиње фестивал Пупољци сећања

Foto: Marina Ilić

Na velikom platnu biće prikazana  dva dokumentarna filma -  „Jeni, malo svjetlo sa zapada“, koji svedoči o humanosti i hrabrosti Jeni Ligtenberg, humanitarne radnice iz Amsterdama koja je tokom ratnih godina, od 1993. do 1995, volontirala u nekadašnjoj vojnoj bolnici Koran na Palama i „Priča ponosnog puka“, posvećenog 65. zaštitnom motorizovanom puku Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i njegovom putu od osnivanja do ratnih godina.

Četvrtak će biti posvećen sećanju na Aleksandra Lifku. Program počinje u 16 časova komemoracijom i polaganjem venca na njegovu bistu a potom će na zgradi bioskopa biti postavljena memorijalna tabla. Na istom mestu biće izložba cvetnih aranžmana nastalih u okviru dečje radionice „Pupoljci sećanja“, čime će biti svečano otvoren i sam festival.

Centralni filmski događaj zakazan je za 17 časova, kada će biti prikazana istorijska ratna drama „Zlatni rez '42 – Djeca Kozare“, u režiji Lordana Zafranovića. Reč je o obimnom filmskom ostvarenju koje se bavi stradanjem dece Kozare tokom Drugog svetskog rata. Nakon projekcije biće održan razgovor o filmu, u kojem će učestvovati reditelj Lordan Zafranović i Aleksandar Erdeljanović, direktor Jugoslovenske kinoteke.

U petak će publika moći da pogleda izbor kratkih animiranih filmova i video-radova multimedijalne umetnice Lee Vidaković. Nakon projekcija biće održan razgovor o filmovima sa autorkom i rediteljem Brankom Ištvančićem.

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