Kultura

MIROTVORNE IDEJE: Multimedijalna izložba u Arhivu Vojvodine

Ljiljana Preradović

26. 10. 2026. u 11:52

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"GLASNICI nenasilnog mira - opomena ratobornom čovečanstvu", nativ je multimedijalne izložbe arhitekte Vojislava D. Devića, koja će u utorak, 27. oktobra boiti otvorena u Arhivu Vojvodine.

МИРОТВОРНЕ ИДЕЈЕ: Мултимедијална изложба у Архиву Војводине

FOTO: Arhiv Vojvodine

Izložba je posvećena ideji nenasilnog i pravednog mira, sagledanoj kroz istorijske poruke istaknutih mislilaca, duhovnih vođa, naučnika i humanista, kao i kroz savremene arhitektonske i umetničke projekte. Među predstavljenim ličnostima su Melhisedek, Ehnaton, Lao Ce, Platon, Sveti Sava, Jan Amos Komenski, Sava Vladislavić, Nikola Tesla, Mahatma Gandi, vladika Irinej Ćirić i patrijarh Pavle.

Pored prikaza njihovih života i mirotvornih ideja, postavka obuhvata idejne arhitektonske projekte Vojislava D. Devića, radove vajara Jovana Soldatovića i druge sadržaje posvećene miru, pomirenju i međusobnom razumevanju.

Nakon otvaranja izložbe, u 13 časova, biće održan okrugli sto posvećen temi mira i savremenim izazovima njegovog očuvanja.

Na otvaranju će govoriti: dr Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine, predstavnik Grada Novog Sada i Vojislav D. Dević, arhitekta i autor izložbe. Posetioci ovu izložbu mogu pogledati do 3. novembra.

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