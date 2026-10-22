ČETRNAEST LICA PROŠLOSTI: Narodni muzej u Beloj Crkvi izložio sve biste iz svoje likovne zbirke (FOTO)

NARODNI muzej u Beloj Crkvi najstarija je muzejska institucija u Vojvodini, sa tradicijom dugom 150 godina. Baštini oko 5.000 predmeta, među kojima je i 14 bisti, nastalih u periodu od 19. veka do danas.

Foto: infobc

Ova vredna umetnička dela sada su predstavljena publici, kroz izložbu „Četrnaest lica prošlosti“, koja je priređena povodom Dana opštine. Nalaze se u galerijskom prostoru muzeja, a posetioci će moći da ih vide do polovine januara iduće godine.

Kolekcija prikazuje značajne istorijske ličnosti, poput habzburških careva Marije Terezije i Franca Jozefa, kao i lokalnih istorijskih ličnosti: arheologa i prvog civilnog gradonačelnika Bele Crkve Leonarda Bema, operske pevačice Melanije Bugarinović i osnivača obnovljenog belocrkvanskog muzeja Svetolika Subotića. Tu je i osnivač Bele Crkve grof Florimund Mersi, ali i dva narodna heroja: Sava Munćan i Zlatibor Gojkov.

-Cilj ove izložbe je da predstavi fenomen biste kao reprezentativnog prikaza istorijskih ličnosti, koji su pravljeni za enterijere, ali i za javne prostore. S druge strane, želimo da ukažemo i na značaj samog muzeja, kao ustanove koja u ime grada baštini gipsane modele spomenika, koji su izvedeni i postavljeni na javnim površinama. Jer, ovo nisu samo spomenici minulih epoha, već i dokumentarni materijal o čuvanju sećanja na pojedince i događaje u kojima su učestvovali – rekao je direktor muzeja Igor Vokoun na otvaranju izložbe.

Foto: infobc Biste Melanije Bugarinović i Florimunda Mersija

Upravo biste Save Munćana, Florimunda Mersija i Melanije Bugarinović predstavljaju gipsane odlivke spomenika, koji se nalaze u javnom prostoru Bele Crkve.

Grof Mersi je postavljen 15. oktobra 2017. u Gradskom parku, povodom 300 godina od osnivanja te varošice. Autor te biste je akademski slikar Nenad Bračić iz Bele Crkve, koji je prilikom izrade kao model koristio portret tog slavnog vojskovođe iz 1704. godine, koji se čuva u Vojnoistorijskom muzeju u Beču.

Foto: infobc Spomenik Melanije Bugarinović ispred zgrade Opštine

Spomenik operskoj divi Melaniji Bugarinović, inače rođenoj Belocrkvanki, postavljen je prošle godine, takođe povodom Dana opštine, 15. oktobra. Od tada krasi plato ispred zgrade lokalne samouprave. Izradio ga je akademski vajar Mladen Ognjanović.

Foto: Novosti