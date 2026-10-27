SAMO JE NADAHNUĆE "KOPČA" SA PUBLIKOM: Intervju - Glumica Miljana Kravić, književnica s nagradom za roman prvenac „Delovi slagalice“ (FOTO)

NAJPRE je bila Eliza Dulitl u "Pigmalionu", pa Magdalena "Kod večite slavine", Smilja u "Crk'o bez tog", Fedra u "Velikoj auto trci", Dijana u "Tim ludim tenorima", ljubljena žena carska trideset i sedma u bajci "Slavuj i kineski car", Marija Antonovna u "Revizoru", Gospava u "Mrešećenju šarana", pa novinarka, doktorka, veštica...

Foto: V. Maraj

Odigrala je još mnogo uloga u Narodnom pozorištu u Kikindi čiji je član, kao i na beogradskim scenama. Ostvarila je i filmske role. Publika je zna i po ponekoj reklami, a sada je upoznaje i književna javnost. Glumica Miljana Kravić autorka je romana "Delovi slagalice" i za svoj književni prvenac dobila je drugu nagradu na konkursu izdavačke kuće "Neos izdavaštvo", u konkurenciji 80 drugih naslova.

* Sada ste često u medijima kao pisac. Da li je neobično da govorite o pisanju, a ne o pozorištu?



- Kad god govorim za medije o romanu, pozorište se spontano ili intervencijom novinara uvuče o razgovor. Rado pričam o onome što volim, pa mi podjednako prija da se medijski eksponiram i kao pisac i kao glumica, posebno kad su teme izazovne. Želja mi je da moj roman dopre do što šire čitalačke publike i svesna sam da mi ta gostovanja u tome mogu pomoći.

* Iako je roman pisan za vreme korone, on nije priča o epidemiji, više govori o rodnom Beogradu. Šta kažu, prijatelji, kolege, sugrađani?

- Moji vršnjaci pronalaze u romanu delove svog odrastanja, Beograd onakav kakvog ga pamte iz detinjstva i rane mladosti, a mlađe generacije komentarišu da im je glavni utisak da se Beograd izuzetno promenio od 2003. (u kojoj se odvija jedan deo radnje) do danas. I jedni i drugi se slažu da se roman brzo čita i da vas lako "hvata". Na to sam posebno ponosna. Foto: R. Šegrt Miljana Kravić_glumica i književnica

* Da li se pozorišna iskustva primenjuju u pisanju i obrnuto?



Pustolovni duh * VAŠA porodica voli da istražuje, odakle potiče taj poriv za avanturizmom?

- Kad sam bila devojčica nagovarala sam baku da obilazimo nenaseljene delove naše opštine. "Idemo u pustolovinu", govorila sam joj. Sada su na tim mestima nikle višespratnice, tržni centri, baloni za fudbal. Današnji pustolovi u svoje pohode odlaze samo ako napuste grad. Srećom imamo toliko planina, reka, jezera koje nas vuku u nove avanture.

* Ima li u "Slagalici" autobiografskih delova?

- Ne bih rekla da ima baš autobiografskih delova, ali u svim mojim likovima ima pomalo mene ili meni dragih ljudi. Mojoj glavnoj junakinji Sonji pozajmila sam zanimanje moje majke i smisao za humor jedne drugarice iz detinjstva, Milan je, verovatno, onakav kakva bih ja volela da budem da sam se rodila kao muškarac, "kraduckala" sam od svoje dece kad sam pisala dijaloge dvojice dečaka Petra i Pipija...

* Ima li zbunjenih zbog toga što je Miljana književnica Marić, a Miljana glumica je Kravić?

- Možda malo, ali ne kajem se zbog toga, to mi je čak i bio cilj. Htela sam da korišćenjem prezimena Marić označim jedno novo poglavlje svog života koje će, nadam se, potrajati. Doduše prezime Marić nije "novo", nosim ga već osamnaest godina, mada sam u glumačkom poslu nastavila da se predstavljam devojačkim - Kravić. Foto: Dušan Milenković Roman "Delovi slagalice" autorke Miljane Kravić

* Radno mesto je u Kikindi, živite u Beogradu sa suprugom i dva dečaka. Zajedno putujete, pešačite, planinarite... Kako se sve to postiže?

- Lagala bih kad bih rekla da je uvek lako. Pogotovo kada naiđe period kroz koji trenutno prolazim, kad jedva sastavljam dva provedena dana u istom gradu. Ipak, mislim da sam se navikla na taj život "na točkovima" i da bih teško mogla da se bavim kancelarijskim poslom s fiksnim radnim vremenom. Suprug i ja delimo istu strast prema pešačenju i planinarenju, koju smo preneli i na decu.



* Šta "glumica koja smišlja priče" novo piše?

- Još ništa konkretno ne pišem, ali mnogo toga smišljam. Imam zaista dobru ideju za roman namenjen deci. Opet bi bila avantura s elementima fantastike, ali i omaž kultnoj knjizi Mihaela Enda "Beskrajna priča". Sama struktura romana biće veoma komplikovana i zahtevna za pisanje. To je jedan od razloga što još oklevam da uđem u realizaciju te zamisli, drugi je što osećam veliku odgovornost kad je pisanje za decu u pitanju. Decu nije lako osvojiti, niti ispuniti njihova očekivanja. Volela bih da moj naredni roman donese malim čitaocima bar delić magije koji im je darovala predstava Miška Dinulovića "Slavuj i kineski car" u kojoj sam više od deset godina igrala pored mojih sjajnih kolega predvođenih maestralnim Draganom Ostojićem, koji nas je nažalost napustio u septembru ove godine.



* Šta radi Miljana glumica?

- Pozorišnu sezonu započela sam premijerom predstave "O anatomiji ljudske duše" u režiji Miroslava Benke, a po pripovetkama Laze Lazarevića u svom matičnom pozorištu. Poverena mi je glavna ženska uloga, lik Marice Maričić iz pripovetke "Prvi put s ocem na jutrenju", majke glavnog junaka Miše koji je zapravo pandan samog pisca Laze Lazarevića. Ova uloga došla mi je u pravom trenutku. Osećam se dovoljno zrelo i spremno da je branim i da mogu da se poistovetim s njom, iako je njen svet veoma daleko od mog. Oduvek su me privlačile dramske uloge, samo nisam imala prilike da ih igram toliko često kao komedije.



* Uvreženo je mišljenje da su i glumci i pisci vrlo sujetni. Kako se odnosite prema svojoj i tuđim sujetama?

- Svi smo mi živi ljudi i retko ko je potpuno oslobođen sujete, ali to nije vezano za profesiju, već za karakter osobe. Raduje me što je pisanje u velikoj meri "istopilo" moju sujetu kad je gluma u pitanju. Sujeta često ide ruku podruku s nesigurnošću i nezadovoljstvom, a sa pisanjem sam ispunjenija nego ikad. Pisanje je kao trčanje dugih pruga, mora se nešto snage ostaviti i za finiš. Kad sam se upustila u ovu veliku avanturu, pomislila sam da je to možda kraj mog bivstvovanja na sceni, ali desilo se upravo suprotno, otkad pišem komotnije se osećam u svim svojim životnim ulogama, pa i u onim na sceni. I što je najvažnije, još posedujem jednu supermoć: umem da se radujem tuđoj sreći i uspehu.