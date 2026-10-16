NAGRAĐENI GORDANA ĐILAS I PERICA MILUTIN: Priznanja dodelio Banatski kulturni centar

Nagrada „Teodor Pavlović”, koju Banatski kulturni centar ( BKC) dodeljuje za najbolju knjigu, pripaala je pesniku Perici Milutinu za knjigu „Lestvica” (Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“, Novi Sad 2025), a Nagrada „Teodor Pavlović” za životno delo mr Gordani Đilas, bibliotekaru savetniku, bibliografu i pesniku.

Foto: BKC

Priznanja su dodeljena u okviru 27. kulturne manifestacije „Dani Teodora Pavlovića“, koju BKC organizuje u saradnji sa Maticom srpskom iz Novog Sada, pod pokroviteljstvom Opštine Novi Bečej. Uručenje nagrada je u subotu, 17. oktobra, u 12 sati, u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu. Perica Milutin rođen je 1959. godine u Glamoču. Piše poeziju i prozu. Do sada je objavio pet knjiga poezije: „Prve pjesme“, „Dveri smrti“, „Siluan“, „Ardis“ i „Lestvica“. Dobitnik je Nagrade „Despotica Angelina Branković“. Osnivač je i organizator Kulturnog centra „Karom“ u Sremskim Karlovcima i Udruženja „Sumatra“, predsednik Zavičajnog udruženja „Glamočko kolo“ i osnivač Fondacije „Simonida“. Živi u Novom Sadu.

Foto: BKC Gordana Đilas

Gordana Đilas rođena je 1958. godine u Nakovu kod Kikinde. Radi u Biblioteci Matice srpske, gde rukovodi Odeljenjem za čuvanje i korišćenje publikacija. Autor je 15 pesničkih i dve knjige kratkih priča. Za književni rad dobila je značajna priznanja, a ove godine objavljen je i zbornik radova posvećenih njenom pesničkom stvaralaštvu „Gordana Đilas, pesnikinja“. Teodor Pavlović, u čiju slavu i čast se manifestacija održava, rođen je u današnjem Novom Miloševu. Bio je obnovitelj i reformator Matice srpske, njen prvi sekretar, urednik „Letopisa” Matice srpske, osnivač Galerije Matice srpske, osnivač prve muzejske zbirke u Srba, novinar i rodonačelnik žurnalistike u Srba, advokat, književnik, prevodilac.