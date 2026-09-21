REVNOSNO OBLIKOVANJE SVESTI DA KOSOVO NE PRIPADA SRBIMA: Svedočanstva u zborniku "Izazovi istraživanja istorije Kosova i Metohije u 20. veku"

BAVLjENjE i najskorijom prošlošću južne srpske pokrajine od istraživača zahteva da prođe kroz lavirint sa mnoštvom lažnih putokaza i slepih puteva, otkriva zbornik radova "Izazovi istraživanja istorije Kosova i Metohije u 20. veku", objavljen u izdanju Instituta za noviju istoriju Srbije (INIS), koji je bio organizator istoimene naučne konferencije 2025. godine.

Foto: Printskrin, Vikipedija

Reč je o radovima 22 naučnika mlađe i srednje generacije, koji su se bavili različitim periodima i aspektima istorije ovog prostora, otvarajući nova i preispitujući stara pitanja. Kroz gotovo sve radove kao nit se provlači paradoks da su srpski levičari 19. i 20. veka, od socijaldemokrata do komunista (uključujući one koji su se borili za oslobođenje KiM u Prvom balkanskom ratu i nastavili da ratuju protiv Austrougara i Nemaca u Velikom ratu) prihvatili stavove germanskih levičara da je to "tuđa zemlja" koja ne pripada Srbima.

Foto: Printskrin, Vikipedija

Najsveobuhvatnije o tome govori rad "Oblikovanje svesti o posebnosti prostora Kosova i Metohije u revolucionarnoj perspektivi Komunističke partije Jugoslavije 1919-1941" autora dr Dušana Bojkovića. On ukazuje da granice prostora Kosova i Metohije uopšte nisu bile definisane pre nego što je Brozov režim kreirao Autonomnu Kosovsko-metohijsku oblast 1945. godine.

"Arhivski izvori pokazuju da su jugoslovenski komunisti tokom čitavog međuratnog perioda baštinili stanovište predratnih srpskih socijaldemokrata, prema kojem prostor pripojen Kraljevini Srbiji u balkanskim ratovima 1912-1913. ne pripada Srbiji", piše dr Bojković. Dokumenti pokazuju da su navodno "istorijske" granične linije srpske pokrajine nacrtali fanatični komunisti Moša Pijade i Milovan Đilas, koji su gajili lični animozitet prema "hegemonistima" Srbima.

Foto: Printskrin, Vikipedija Kominternini agenti Moša Pijade i Josip Broz

- Na ovim granicama se neretko insistira i u domaćim i u stranim radovima posvećenim istraživanju međuratnog i ratnog perioda, bilo da je reč o anahronizmu ili o uplivu dnevne politike u polje nauke. U jugoslovenskoj i srpskoj istoriografiji ostao je nedovoljno rasvetljen i sam proces oblikovanja svesti o posebnosti prostora KiM. Ovde u prvom redu mislimo na oblikovanje te svesti unutar Komunističke partije Jugoslavije (KPJ), s obzirom na to da je upravo pod njenim okriljem navedena teritorija dobila jasno definisane i trajne državno-pravne okvire neposredno po završetku Drugog svetskog rata - piše dr Bojković.

On podseća na ciljeve koji su 1928. postavljeni na Kongresu KPJ u Drezdenu.

- Rukovodstvo KPJ govorilo je kako će "u Jugoslaviji, u kojoj postoji niz ugnjetenih nacija i nacionalnih manjina, [...] znatnu ulogu [imati] pitanje nacionalno-revolucionarnog rata, naročito pri pretvaranju imperijalističkog rata u građanski rat". Otuda je KPJ bila "dužna da pomaže oslobodilačke pokrete ugnjetenih nacija i nacionalnih manjina, da rukovodi njihovom borbom protiv imperijalizma i da bez rezerve brani njihovo pravo na samoopredeljenje do otcepljenja" - navodi dr Bojković.

Treći rajh je na svoj način preuzeo istu matricu, otkriva nam dr Milutin Živković iz Instituta za savremenu istoriju u radu "Kosovski Albanci i Vafen SS (1941-1945). Ideje, planiranje, praksa".

Foto: Printskrin, Vikipedija Albanci u Vafen SS diviziji Skenderbeg

- Balkan se pokazao kao najplodnije tlo za rad SS stratega. U leto i jesen 1943. nastaje 13. SS divizija "Handžar". Sa oko 20.000 boraca, kao prva negermanska, ali i prva slovenska Vafen SS divizija, ona je po Himleru trebalo da odigra odlučujuću ulogu u budućoj opštoj regrutaciji muslimana... "Handžar" divizija je iznedrila još dve muslimanske SS divizije - 21. "Skenderbeg" i 23. "Kama"... "Ratnički duh albanskih i bosanskih muslimana jedna je od najizrazitijih manifestacija islamske ratničke kulture", dodaje SS-unteršturmfirer Julius Kaesdorf - navodi dr Živković.

Na Kosovu je uz pomoć okupatora polovinom septembra 1943. sazvana Druga prizrenska liga, kao političko-vojna organizacija čiji su ciljevi bili: "oslobođenje od okupacije Slovena i ujedinjenje svih prostora na Balkanu na kojima su živeli Albanci.

- Na njeno čelo došao je budući premijer Albanije, Redžep Mitrovica, istaknuti član ovog tela i Nacionalnog fronta. Vlada Albanije, na čelu upravo sa Mitrovicom, odobrila je Statut Lige polovinom marta 1944. godine. On je Kosovo, Metohiju, Staru Rašku i Makedoniju video kao glavno polje njenog delovanja. Šef Centralnog komiteta (CK) Lige Bedri Pejani imao je "fantastičan plan da pripoji Sandžak, Bosnu i Hercegovinu Albaniji". To mu je, izgleda, aprila 1944. zapečatilo političku karijeru. Nemci su tražili da se smeni sa čela CK i udalji sa Kosova. Pritom je opisan kao "sumanut" čovek, a njegov plan o organizaciji jedne "Vartolomejske noći" protiv kosovskih Srba kao skandalozan - navodi dr Živković.

Četvrt veka posle agresije NATO-a na SR Jugoslaviju, koja je praktično predala prostor KiM u ruke Albancima i tako omogućila etničko čišćenje Srba iz pokrajine, teško je oteti se utisku da je time ostvaren cilj Kongresa KPJ u Drezdenu i Bedrija Pejanija.

Foto: Printskrin, Vikipedija Marš allbanskih nacista u Kosovskoj Mitrovici

Činjenice koje se navode u Zborniku bile su nepoznate u Brozovoj Jugoslaviji zbog onoga što naučnici diplomatski nazivaju "procesom oblikovanja svesti". To je u praksi podrazumevalo brutalnu represiju političke policije i sistematsko ispiranje mozga kroz obrazovne institucije i medije. Aksiom Brozove dogme bili su hegemonizam i tlačenje drugih naroda kao "prvobitni greh" i urođena mana Srba. Uspeh tog poduhvata mentalnog i socijalnog inženjeringa video se prilikom objavljivanja "Knjige o Kosovu" akademika Dimitrija Bogdanovića, o čemu piše Jovan J. Aleksić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. On podseća da je Bogdanović reagovao na događaje pred kojima je jugoslovenski politički vrh želeo da se ćuti.

- Demonstracije na prostoru Socijalističke Autonomne Pokrajine (SAP) Kosovo proleća 1981. godine, poput vulkana su u polje fokusa jugoslovenske javnosti izbacile složeni kosovski problem, koji je prikriveno tinjao "ispod površine". Iako se isprva mislilo da je reč o masovnom studentskom buntu sa socijalnim motivima, ubrzo je postalo jasno da se radi o albanskoj nacionalističkoj pobuni, koja je od strane jugoslovenskih vlasti okarakterisana kao "kontrarevolucija". Parole poput "Kosovo republika", "Albanci smo, a ne Jugosloveni", "Ujedinjenje sa Albanijom", rečito ilustruju prirodu i karakter spomenutih demonstracija - navodi dr Živković.

Foto: Printskrin, Vikipedija Albanske secesionističke demonstracija na KiM 1981. godine

O atmosferi "I posle Tita - Tito" svedoči činjenica da se izdavač uplašio i odbio da štampa "Knjigu o Kosovu" akademika Dimitrija Bogdanovića, ali je onda na scenu stupila SANU i objavila je 1985. godine kao svoje izdanje.

- Knjiga je izazvala pravu buru reakcija u tadašnjim intelektualnim krugovima. Napisana kao sinteza, pratila je genezu srpsko-albanskih odnosa u ovoj oblasti od srednjeg veka do savremenog doba. Svojim zaključcima i porukama dovodila je u pitanje dominantne stavove jugoslovenske istoriografije socijalističke epohe prema poreklu kosovskog problema, koji je u tom trenutku bio više nego aktuelan. S tim u vezi, na stranicama Književnih novina, Politike, NIN-a i drugih štampanih medija razvila se polemika o navedenoj problematici, u kojoj su svoje učešće uzeli Ali Hadri, Venceslav Glišić, Fuad Muhić i dr. Spomenuti intelektualci izrazito su negativno pisali o Bogdanovićevom delu, pokušavajući da ga društveno-politički diskvalifikuju, prikazujući ga kao svojevrsni nacionalistički pamflet. Bogdanović je na navedene kritike pokušavao odgovoriti snagom svojih argumenata, uglavnom putem intervjua i članaka u Književnim novinama, "Studentu", "Mladini", "Pogledima", Književnoj reči - navodi dr Jovanović.

Foto: Printskrin, Vikipedija Akademik Dimitrije Bogdanović

On citira deo intervjua koji je akademik dao za reviju "Mladost" krajem januara 1986. i koji i danas zvuči aktuelno: "Sudarili smo se, 1981. godine, ne prvi put, sa jednim agresivnim nacionalizmom, koji bi hteo da zatre korene srpskog naroda i ugrozi državni integritet Jugoslavije, sa velikoalbanskim aspiracijama koje metodično grade argumentaciju za svetske forume: indoktrinira se naše i svetsko javno mnjenje, a mi se ponašamo kao da je reč o temi za klupska ćaskanja i seminare, ili za dijalog dobronamernih, ravnopravnih, naprednih. Motiv je moje knjige to porazno saznanje da sve više pred samim sobom i pred svetom ostajemo 'bez teksta', obezoružani i nemoćni. Podmeću nam se razne, ilirske i druge teze o etnogenezi; proglašavamo se Turcima; tvrdi se bezočno da Srba na Kosovu nikada nije bilo više no danas; da ni genocida nema, niti ga je bilo u prošlosti; još drskije se, nasuprot istoriji, istura tužba za tobožnji genocid nad Albancima u staroj Jugoslaviji (pa i danas!) i za to okrivljuje srpski narod; nasilja širom Kosova i južne Srbije opravdavaju se i tumače 'dugom' kojim su se Srbi tobož zadužili kod Šiptara dvadesetogodišnjim ugnjetavanjem između dva rata - a mi svu tu laž primamo kao istinu ili bez odgovora, prihvatamo razgovor o nepostojećim krivicama, gubimo istorijsku svest, pristajemo na to. Uopšte nije reč o akademskim diskusijama nego o ratu koji se protiv Jugoslavije već uveliko i odavno vodi. Krajnje je vreme da se osvestimo i osposobimo za odbranu."

MOBILIZACIJA ILIRA

DA bi podstakli masovnu mobilizaciju Albanaca u Vafen SS, nacistički ideolozi su se koristili teorijom o njihovoj "posebnoj rasi" i poreklu", navodi dr Živković:

- Posebno je eksploatisana teza o Albancima kao direktnim potomcima drevnih Ilira ("Arijanci ilirskog porekla"), jer je podupirala zaključke da su se zbog toga suprotstavili slovenskom i orijentalnom uticaju i time "zaslužili pravo" da budu svrstani u porodicu nordijskih naroda.