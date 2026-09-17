Kultura

FANTASTIKA NA PAPIRU: Izbor dela 62 autora iz kolekcije Fondacije Mihajlović - Feniks, od Dada, Šejke i Veličkovića, do Dunjića i Krunića

Miljana Kralj

17. 09. 2026. u 16:43

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RADOVI 62 autora - od Mediale, preko međunarodne scene, pa do savremenesrpske umetnosti, činiće izložbu "Svet fantastike na papiru", u Galeriji Kolarčeve zadužbine, od četvrtka 17. septembra do 18. oktobra.

ФАНТАСТИКА НА ПАПИРУ: Избор дела 62 аутора из колекције Фондације Михајловић - Феникс, од Дада, Шејке и Величковића, до Дуњића и Крунића

Miodrag Dado Đurić, Bez naziva, Foto Fondacija Mihajlović- Feniks

U organizaciji Fondacije Mihajlović, postavka će publici na uvid staviti radove koje su stvarali, velikani kao što su Miodrag Dado Đurić, Leonid Šejka, Vladimir Veličković, Ernst Fuks i Oto Rap. Savremenu scenu fantastike kod nas zastupaju Snežana Petrović, Željko Đurović, Vladimir Lalić, Julija Dašić, Sergej Aparin, Veljko Valjarević, Dragan Vuk Račić, Vladimir Dunjić, Marijana Rakićević, Slavko Krunić i drugi.

Kustoskinja izložbe, koja će trajati do 18. oktobra, je Minja Velemir, istoričarka umetnosti. Na otvaranju će govoriti prof. dr Oliver Tomić i Emilija Aćimović, master istoričarka umetnosti.

- Izložba "Svet fantastike na papiru" je prva prilika da se u obimnijem izboru predstave dela iz Kolekcije radova na papiru Fondacije Mihajlović - Feniks, jedne od retkih privatnih zbirki u Srbiji sistematski posvećenih očuvanju, proučavanju i predstavljanju tradicije fantastične umetnosti - piše u najavi postavke.

Ернст Фукс "Адамова траума"Foto: Фото Фондација Михајловић- Феникс

POGLEDAJ GALERIJU

Postavka ima više tematskih celina koje fantastiku sagledavaju iz različitih perspektiva. Pa su tako u dijalogu su dela umetnika Mediale, ali i radovi savremenika koji uspostavljaju veze sa renesansnom tradicijom:

- Od mitskih i simboličkih narativa, preko odnosa realnog i imaginarnog u portretu, do žanr scena i fantastičnih bića, izložba otvara prostor za različita tumačenja fantastike u umetnosti - poručuju organizatori izložbe.

Luksuzna monografija

PROMOCIJA monografije "Svet fantastike na papiru" zakazana je za 24. septembar, kada će biti predstavljen do sada najobuhvatniji pregled kolekcije koja pripada Fondaciji Mihajlović - Feniks. Publikacija obuhvata 290 radova više od 70 umetnika, dok samu zbirku čine pažljivo prikupljeni crteži, grafike, akvareli i dela izvedena kombinovanim tehnikama na papiru.

Posle Galerije Kolarčeve zadužbine, izložba će gostovati i u Modernoj galeriji Valjevo, gde će biti otvorena od 24. oktobra do 21. decembra.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

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