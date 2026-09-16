LIFFE TAČKA SUSRETA I KREATIVNIH ENERGIJA: U Leskovcu u toku revija najnagrađivanijih i najgledanijih filmova regiona

Počeo je 19. Leskovački internacionalni festival filmske režije (LIFFE) na kome će u glavnom takmičarskom programu biti prikazano sedam ostvarenja sa prostora bivše Jugoslavije.

I. Mitić

Njihovi autori će se nadmetati za jednu od tri festivalske nagrade za najbolju režiju, dok će u programskoj celini „Poseban tretman“ biti prikazano pet debitantskih filmova iz jugoistočne Evrope. Na otvaranju smotre dodeljena je posebna, tradicionalna, nagrada za afirmaciju regionalne kinematografije u svetu.

Ove godine ta „Zlatna nit“ pripala je, ravnopravno, sestrama Teoni Strugar Mitevskoj, rediteljki i Labini Mitevskoj, glumici iz Severne Makedonije, a to što su se našle među plejadom reditelja i glumaca dobitnika ovog prestižnog priznanja, kako su kazale, čini im izuzetnu čast.

- Šta je film? To je skup i neka tačka susreta kreativnih energija. Film je kao neki vez, a nit je deo tog veza. I ime ove nagrade simbolično govori o tome. Mislim da smo svojim beskompromisnim radom to zaslužile i da nam ovo priznanje pripada. Meni je fantastično da je tako mali grad uspeo da stvori ovako nešto monumentalno, kao što je ovaj festival. Važno je da pratimo šta rade kolege u regionu. Važna je i međusobna podrška. Važna nam je sloboda izraza, da imate slobodu da filmom kažete to što imate da kažete. I naši filmovi su pre svega to, jer bez toga umiremo, kao ljudi, kao kultura, kao region, ne postojimo – ocenila je za „Novosti“ Teona Strugar Mitevska.

I. Mitić Teona Strugar Mitevska i Labina Mitevska

Labina nam je kazala da im je priznanje stiglo u pravo vreme i da im mnogo znači, kao i to da su odrasle uz stvaralaštvo ranijih dobitnika koji su im bili velika inspiracija.

- Evo i nas da ih dopunimo ženskim izrazom i drago nam je što smo i na ovaj način dale doprinos tome. Zahvalni smo organizatorima festivala, na svim pozivima da budemo njegovi gosti i na tome što se, uvek kada dođemo, osećamo kao kod kuće – poručila je Labina.

Direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić je istakla da će se na LIFFE publici pokloniti i obratiti 10 od 12 reditelja iz dve takmičarske selekcije festivala.

- Publika će biti u prilici da sa njima razmeni svoje utiske nakon projekcija, dok će oni, u neposrednom kontaktu sa kolegama iz celog regiona, razmeniti razmišljanja i ideje koje će, možda, utkati u svoje nove filmove – istakla je Sanja Conić.

I. Mitić

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je ukazao na to da je LIFFE, za skoro dve decenije, postao mnogo više od jedne filmske smotre.

- Naš festival je postao važna tačka na kulturnoj mapi regiona, a ove godine je i deo bogatog sadržaja koji smo, kao nacionalna prestonica kulture, predstavili našim sugrađanima i gostima. Film je važan deo naše kulturne priče, a LIFFE jedan od najboljih primera kako se jedan grad povezuje sa značajnim autorima iz celog regiona – naglasio je Cvetanović.

Deo ceremonije zanimljivo osmišljenog svečanog otvaranja činio je i ansambl predstave „Neki to vole vruće“ niškog Narodnog pozorišta, a festival je tradicionalno počeo velikim vatrometom. Otvorio ga je reditelj i scenarista Ognjen Sviličić, selektor glavnog takmičarskog programa, koji je najavio premijeru filma „Ajde“ nastalog u produkciji leskovačkog festivala.

- Taj film je dete festivala i nastao je iz čistog entuzijazma. Prvenstveno je glumački film i kreativna saradnja ljudi iz celog regiona. Montažerka i ja smo iz Hrvatske, jedan od glumaca, Goran Bogdan, iz BiH, snimatelj je Naum Doksevski iz Severne Makedonije, a većina glumaca iz Srbije. Među njima su i odlični leskovački glumci koji do sada nisu imali dovoljnu vidljivost – kazao je za „Novosti“ Sviličić i zaključio da se radi o projektu bivše Jugoslavije, u kontekstu kontinuiranog nastojanja festivala da poveže ovaj prostor.

Počelo „ Yugo Floridom“

Smotru je otvorila projekcija srpskog filma „Yugo Florida“, u režiji Vladimira Tagića, a do 19. septembra, u glavnom takmičarskom programu su i filmovi: „DJ Ahmet” Georgija M. Unkovskog iz Severne Makedonije, hrvatska crnohumorna priča „Južina“ Anta Marina, „Obraz“ Nikole Vukčevića iz Crne Gore, film „Gym”, u režiji Srđana Vuletića iz Bosne i Hercegovine, drama „Belo se pere na devedeset“ slovenačkog reditelja Marka Neberšnika, kao i film srpskog reditelja Nikole Ležaića „Kako je ovde tako zeleno“.