LUTKE KAO MOLITVA I UMETNOST: Izložba japanskih figura u muzeju Primenjene umetnosti do 8. oktobra

FIGURE od drveta, tkanine, keramike i plastike, koje na prvi pogled izgledaju kao ukras, deo su putujuće izložbe pod nazivom NINGYO - umetnost i lepota japanskih lutaka, koja je juče svečano otvorena u muzeju Primenjene umetnosti u Beogradu.

Foto: I. Marinković

Postavku je otvorio japanski ambasador u Srbiji Naohiro Cucumi, koji je poželeo dobrodošlicu na izložbu koja će biti otvorena za sve posetioce do 8. oktobra, a ulaz je slobodan.

Pod nazivom NINGYO, koji na japanskom znači "ljudski oblik", izložba će posetiocima predstaviti kulturu japanskih lutaka, razvijenu kroz dugu istoriju ove zemlje. Ukupno 67 pažljivo odabranih figura podeljeno je u četiri tematske celine: "Lutke kao molitva za odrastanje dece", "Lutke kao slikovna umetnost", "Lutke kao narodna umetnost" i "Širenje kulture lutaka".

Posetioci će videti od lutaka Kataširo i Amacu, koje se smatraju prototipima japanskih lutaka, preko lokalnih, do lutaka za presvlačenje. Tu su i tradicionalne japanske figurice koje su popularne širom sveta.

"Komemoracija" - LUTKA se u Japanu tretira kao živi čovek, zato ne možemo da ih jednostavno bacamo u đubre. Još postoji običaj da ih Japanci nose u hramove i svetilišta, gde se za njih čitaju molitve, slične onima koje se obavljaju kada osoba premine. Na taj način se lutkama izražava zahvalnost -preneo je ambasador Cucumi.

Kako je za "Novosti" rekao ataše za kulturu u japanskoj ambasadi Juićiro Omori, u Japanu lutke nisu samo obične dečje igračke...

- One kod nas predstavljaju simbol molitve i ljubavi kroz vekove. Naravno, pokazuju i majstorski umetnički svet. Iako postoje od davnina, Japanci ih i dalje koriste - rekao je Omori.

Najveću pažnju posetilaca juče su privukle takozvane gošo ningjo - zdrave, punašne bebe, glatke bele kože, koje predstavljaju lepotu, čistotu i čast. Tu su i one sa tradicionalnim japanskim nošnjama, ali i figure koje predstavljaju tradicionalne likove iz japanske kulture.

- Kada ljudi u Srbiji vide nešto lepo kažu: "Lepo je kao lutka" - rekao je na otvaranju izložbe ambasador Japana u Srbiji Naohiro Cucumi. To pokazuje da se lutke i ovde posebno cene. Simbolizuju odbijanje zla, donošenje sreće i molitve za sreću dece i porodica.